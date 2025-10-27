Panamá, Guatemala y Nicaragua se reparten los oros en eSports de los Centroamericanos

En una final muy disputada de eFootball, Lawson, al mando del Arsenal, superó 3 por 2 al Barcelona dirigido por el guatemalteco Arlando Vásquez, para quedarse con la medalla de oro.

Con esta victoria, Lawson se adjudicó el oro, mientras que Vásquez obtuvo la plata. El nicaragüense Flavio Cano completó el podio con el bronce.

"Con la experiencia que tengo supe manejar la situación y sacar el triunfo", declaró a EFE Lawson, quien añadió que el Arsenal “es el equipo que más se adapta a mi estilo de juego”.

En la modalidad Gran Turismo (GT), Juan Hernández, de Guatemala, ofreció una destacada actuación para quedarse con la medalla dorada, tras imponerse al panameño Rubén Cárdenas, quien se llevó la de plata.

"Aprendí a manejar jugando Gran Turismo y lo practico desde los nueve años", comentó Cárdenas a EFE tras la competencia.

El hondureño Sabas Guifarro obtuvo el bronce.

Por su parte, el nicaragüense Robindranath Bustos conquistó el oro en la categoría de Tekken 8, tras vencer en la final al guatemalteco Luis Baeza, que se quedó con la plata. El panameño Samuel Vargas logró el tercer lugar.

En la división de Leagues of Legend el oro se quedó en Panamá en una batalla cerrada contra el seleccionado de Guatemala, que al final se pudo quedar con la medalla de plata.

El podio de la categoría League of Legends lo completó el equipo de Honduras.

Panamá acogió una subsede de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 para las disciplinas de Flag Football y Esports. Las competiciones de flag football se dieron en el estadio Emilio Royo, mientras que las de esports se realizan en el Learning Vila del Atrio Mall en Costa del Este, a las afueras de la capital.