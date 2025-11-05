Registradas 38.059 emergencias durante el festivo de inicios de noviembre en Ecuador

Un informe de la entidad revela que el 69,7 % de los incidentes correspondió a seguridad ciudadana, el 11,4 % a tránsito y movilidad, el 10,7 % a la gestión sanitaria, y el resto se relacionó con servicios municipales y gestión de siniestros, entre otros.

En comparación con el mismo festivo de 2024, hubo una reducción general de alertas.

Las provincias costera del Guayas y andina de Pichincha (cuya capital es Quito) concentraron la mayor cantidad de reportes con 9.410 y 8.410, respectivamente, seguidas por la de Azuay, con 2.660.

Por municipios, Quito (7.310), Guayaquil (6.837) y Cuenca (2.375) encabezaron el número de emergencias reportadas.

Durante el festivo, el ECU 911 mantuvo operativo su sistema de video vigilancia, desarrolló campañas de prevención ante eventos adversos y difundió información a través de sus redes sociales y en su página web sobre el estado vial, la carga vehicular y los principales puntos de afluencia ciudadana, como los cementerios del país.