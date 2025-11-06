El argentino Faustino Oro queda eliminado en la Copa del Mundo de Ajedrez en la India

Oro había superado la primera fase tras imponerse al gran maestro croata Ante Brkic, pero fue eliminado en la segunda ronda por el indio Vidit Gujrathi, uno de los favoritos del certamen y número 1 de su país. El argentino cayó en los desempates de partidas rápidas después de igualar en las dos partidas clásicas.

"En el primer juego estuve en problemas, fue su mejor oportunidad. Pero se relajó y me permitió volver al tablero", explicó Vidit Gujrathi en una entrevista a la organización, que eliminó a Oro en los desempates. "En la segunda eligió una línea muy forzada para asegurar tablas. Creo que su estrategia fue no arriesgar demasiado, confiando en su habilidad en el ritmo rápido, porque es muy fuerte en partidas de blitz".

Por parte de España, los grandes maestros Maksim Chigaev, David Antón Guijarro y Daniil Yuffa participaron en el torneo, aunque todos quedaron eliminados en la segunda ronda.

La Copa Mundial de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en francés) es una de las principales competiciones individuales del calendario internacional. Los tres primeros clasificados obtendrán una plaza para el Torneo de Candidatos 2026, que decidirá al retador por el título mundial.

A pesar de la eliminación de Oro, su participación generó expectación en el circuito internacional. Apodado "el Messi del ajedrez", es una de las grandes promesas del tablero y recientemente consiguió en Madrid su primera norma de Gran Maestro, al convertirse en el segundo jugador más joven de la historia en lograrlo, sólo por detrás del actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaraju.

El argentino, que ha vencido en partidas en línea a figuras como Magnus Carlsen o Hikaru Nakamura, expresó su satisfacción tras avanzar de fase: "Estoy muy feliz de haber clasificado. Ha sido un duelo muy difícil", declaró el lunes a la FIDE.

La edición 2025 marca el regreso de la Copa Mundial a territorio indio por primera vez en más de dos décadas, en un momento de auge del ajedrez en el país, impulsado por la irrupción de una nueva generación de grandes maestros locales.

El torneo continúa esta semana con varios de los principales favoritos aún en liza, entre ellos el campeón mundial Gukesh Dommaraju, el estadounidense Fabiano Caruana y el noruego Magnus Carlsen.