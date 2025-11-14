Uzbekistán y Azerbaiyán, últimas selecciones confirmadas para Mundial Femenino de Linares

La organización ha cerrado oficialmente la lista de participantes para el Campeonato Mundial Femenino por Equipos de la FIDE 2025, una cita que convertirá a la ciudad jiennense en el epicentro del ajedrez rápido internacional y que ya encara sus preparativos finales.

Doce combinados nacionales pugnarán por el título en una semana de competición que reunirá a buena parte del talento emergente y consolidado del tablero femenino.

La clasificación de Uzbekistán se certificó tras un exigente duelo frente a Azerbaiyán disputado en Bakú, encuentro que confirmó la última plaza disponible, pero al final los dos estarán en el torneo y la gran ausencia será Argelia, vigente campeona de África, que finalmente no podrá desplazarse a España tras no obtener los visados necesarios, según anunció la organización.

Para el equipo uzbeko, esta será, además, su primera presencia en un Mundial por equipos, un hito histórico que la federación asiática celebra como un paso decisivo en el crecimiento del ajedrez femenino en el país.

Entre sus principales figuras destacan la maestra internacional Gulrukhbegim Tokhirjonova (2.369 Elo) y la joven promesa Afruza Khamdamova (2.403 Elo), una de las jugadoras más dinámicas de la nueva generación.

El resto de equipos con presencia confirmada incluye a los cuatro semifinalistas de la última edición, celebrada en 2023 en la ciudad polaca de Bydgoszcz: Georgia, Francia, Kazajistán y Estados Unidos.

A ellos se suman los campeones continentales: China (Asia), Ucrania (Europa) y Perú (América), y completan la nómina las federaciones con mejor ranking en agosto, India y el equipo FIDE, integrado por jugadoras rusas, además de España como país anfitrión.