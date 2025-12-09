El Basque Culinary Center premia a una 'startup' japonesa que cultiva algas con residuos

La compañía utiliza los posos del 'awamori', un licor de arroz típico de la prefectura nipona de Okinawa, para cultivar microalgas con el sabor umami que caracteriza a la cocina del archipiélago.

"Queremos llevar nuestro producto a una ciudad culinaria como es San Sebastián para extender (por el mundo) lo rico que está", dijo a EFE Masaru Chowdhury, del equipo de ventas de la compañía, tras recibir el premio.

AlgaleX fue seleccionada como la ganadora de la sección japonesa de la quinta edición de "Culinary Action! On the Road", una competición gastronómica itinerante e internacional organizada por el BCC, que colabora con EFE en la difusión de este contenido, para premiar a las firmas emergentes de tecnología agroalimentaria más innovadoras.

Tras su victoria en Tokio, la compañía deberá enfrentarse al resto de empresas ganadoras del concurso durante la gran final en San Sebastián, que tendrá lugar a finales de mayo del año que viene.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Muchas de las firmas que compitieron este martes en Tokio estaban centradas en el mercado de las proteínas alternativas, como 'Deats', un nuevo ingrediente saludable a base de konjac (una planta común en Asia) y okara, o pulpa de soja; o 'Dishwill', que utiliza agricultura de interior para producir soja y combatir así contra la deforestación relacionada con el sector.

Pero más allá de los proyectos, gran parte del evento se centró en la importancia de impulsar el sector de la tecnología agroalimentaria en un país, Japón, con grandes desafíos a largo plazo por el envejecimiento de la población y la sostenibilidad de la cadena de suministro.

Tokio es la primera parada del certamen, que esta edición viajará además a Londres, Boston y Buenos Aires, antes de culminar en la gran final el año que viene en San Sebastián.

El ganador contará con 20 horas de aceleración en el GOe Tech Center del BCC y una estancia de 3 meses en su espacio de 'coworking', donde pueden conectar con emprendedores del País Vasco y probar sus productos.

"Tenemos bastantes casos de 'startups' que han adaptado sus productos a un contexto culinario. Por ejemplo, empresas que trabajaban en desarrollo de ingredientes han introducido ese ingrediente en el día a día de nuestro restaurante", detalló a EFE Raquel Martín, directora de desarrollo de estrategias en el GOe, el nuevo espacio del BCC centrado en el emprendimiento y la innovación.

Fundado en 2009 en San Sebastián, el Basque Culinary Center es una institución académica público-privada centrada en la formación superior, investigación, innovación y promoción de la gastronomía y la alimentación.