Netanyahu se reúne con el presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos 2028

"El primer ministro Netanyahu felicitó al presidente del Comité, Wasserman, por su visita a Israel y agradeció su gran apoyo al Estado de Israel", recoge el comunicado oficial.
Según la nota, Wasserman dijo al primer ministro durante la cita: "Su liderazgo durante los últimos dos años me enorgullece de ser judío".
A la reunión, que tuvo lugar en la oficina de Netanyahu en Jerusalén, asistieron además el ministro israelí de Cultura y Deportes, Miki Zohar, y la presidenta del Comité Olímpico Israelí, Yael Arad.
El Comité Olímpico Internacional (COI) rechazó este septiembre expulsar a Israel de los Juegos Olímpicos.
El COI aseguró que Israel respeta la Carta Olímpica ("constitución" oficiosa de la organización) y recordó que sus atletas y los palestinos "convivieron en paz durante los pasados JJ.OO. de París", en respuesta a peticiones como la del presidente español, Pedro Sánchez, de que sea expulsada de competiciones deportivas.
El COI fue una organización pionera a nivel mundial en lo que respecta al reconocimiento de Palestina, cuyos equipos participan en los Juegos Olímpicos de Verano desde los de Atlanta 1996 y no han faltado desde entonces a ninguna edición, si bien nunca han ganado medallas.
La organización con sede en Lausana (Suiza) sí mantiene por ahora sus sanciones a los atletas de Rusia y Bielorrusia, que en los Juegos de París no pudieron participar en representación de sus respectivos países y lo hicieron bajo las siglas AIN ("atletas individuales neutrales"), debido a la invasión de Ucrania y en el caso ruso también por sus extendidos escándalos de dopaje.