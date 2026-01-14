Feria gastronómica más importante de Colombia vuelve a Bogotá con más de 120 expositores

El festival, organizado por la Fundación Corazón Verde, se realizará los días 7, 8, 14 y 15 de febrero en el Parque El Country, uno de los más emblemáticos de la ciudad, y espera recibir alrededor de 40.000 asistentes durante dos fines de semana dedicados al sabor, la cultura y la solidaridad.

"Alimentarte es una plataforma donde la gastronomía se convierte en una herramienta de transformación social, que permite visibilizar los saberes, ingredientes y tradiciones de las regiones, al tiempo que genera un impacto positivo en comunidades afectadas por la violencia", señaló la Fundación Corazón Verde en un comunicado.

En su edición número 25, Alimentarte propondrá un viaje gastronómico por las nueve regiones culinarias de Colombia como San Andrés e Islas, el Caribe, Antioquia (noroeste), el Pacífico, la Amazonía y Bogotá, entre otros, con el objetivo de exaltar los saberes tradicionales, los ingredientes locales y la biodiversidad del territorio.

Entre los 120 expositores se encontrarán 70 restaurantes de la ciudad, 12 participantes de mercados gastronómicos con productos sostenibles y 40 emprendimientos apoyados en alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico.

Desde su creación en 2002, Alimentarte destina la totalidad de sus excedentes a los programas sociales de la Fundación Corazón Verde, que trabaja en beneficio de viudas, huérfanos de policías y policías en condición de discapacidad, víctimas de la violencia en Colombia.

Según la fundación, a lo largo de sus ediciones, el festival ha contribuido a la entrega de más de 370 soluciones de vivienda, la educación de más de 8.600 niños y el acompañamiento psicológico de más de 8.000 familias.