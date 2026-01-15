Roma introduce el límite de velocidad a 30 kilómetros por hora en el centro de la ciudad

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, dejó claro hace unos días ante un grupo de policías locales: "Los romanos deben aprender a conducir más despacio" al explicar la ampliación de la zona de limitación a 30 km/h que ya existía en algunas áreas de tráfico restringido (ZTL) así como en las principales arterias del centro.

"Habrá una fase de adaptación y una campaña de comunicación ciudadana hasta el 15 de febrero", explicó el concejal de Movilidad, Eugenio Patanè.

Roma quiere dejar de ser "peligro para caminantes" ya que se registraron 124 muertes en carretera y más de 30.000 accidentes en 2025, muchos de ellos atropellos debido a las alta velocidad.

Entre otras medidas para reducir la velocidad, se prevé instalar cinco nuevos radares en algunas de las carreteras de acceso al centro.

Cuando en noviembre se introdujeron los primeros límites, Marco Perissa, presidente de la Federación Romana del partido de Giorgia Meloni, Hermanos de Italia, convocó una manifestación de protesta, calificándolas de "medidas ideológicas" que la ciudad no necesitaba, así como de "zonas de tráfico limitado impuestas desde arriba".

El diputado, sin embargo, argumentó que "se necesitaban inversiones reales para la seguridad y la movilidad efectiva de los ciudadanos".

La Liga, liderada por Fabrizio Santori, también reiteró su oposición: "La introducción generalizada de un límite de velocidad de 30 km/h en el centro histórico de Roma es un acto ideológico y superficial que contradice la directiva del Ministerio de Transporte y no es el resultado de un análisis técnico exhaustivo calle por calle".

La primera gran ciudad en adoptar el límite de los 30 km/hora en Italia fue Bolonia en 2024. Otros municipios que han iniciado el proceso de reducción del límite de velocidad a 30 kilómetros por hora son Milán, Turín y Lecce.