España levanta la restricción para vehículos pesados en todas las vías tras fuerte nevada

Fuentes de la DGT informaron a EFE de que las restricciones preventivas para la circulación de estos vehículos que se habían activado por riesgo de nevadas entre los días 23 y 25 de enero se levantaron parcialmente la pasada noche, y este sábado finalizaron en las que quedaban.

En caso de que vuelva a nevar se actuará conforme al procedimiento habitual, si la situación del tramo lo requiriera, detallan las fuentes.

Estas restricciones provocaron que miles de camioneros no pudieran llegar a sus destinos, muchos de ellos en la zona noroeste de España, que iban camino de Portugal.

Este sábado las principales organizaciones de transportistas englobadas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha pedido la dimisión del director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pepe Navarro, por su decisión "extrema, simplista, contraproducente y precipitada" de prohibir la circulación de camiones ante la previsión de nevadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según denuncia la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), miembro del CNTC, las restricciones impuestas por la DGT están generando una situación "caótica" en la red viaria de España.

Como ejemplo de la magnitud del temporal de nieve, sobre todo en el norte y noroeste de España, el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil en la región de Castilla y León gestionó 162 incidentes relacionados con el episodio de nevadas, sin que se hayan producido daños personales ni daños materiales de especial consideración.

Los incidentes más relevantes, debido al número de vehículos implicados, han sido los embolsamientos de camiones en las principales vías de comunicación de esa región del norte de España, en total 1.250.

El temporal de nieve y hielo que azota la Península afecta este sábado a 153 carreteras, de las que 16 están cortadas mientras y 74 requieren el uso de cadenas o de neumáticos de invierno y no pueden circular camiones ni autobuses, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).