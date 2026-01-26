Cantante Myke Towers impulsa el regreso del Taco Tuesday como ritual cultural en la región

El anuncio se realizó esta semana en Miami, donde el artista participó en la presentación de una campaña impulsada por Taco Bell, que apuesta por resignificar el martes como un momento recurrente de convivencia, identidad y expresión cultural, más allá de una promoción comercial.

Towers explicó que su participación en el proyecto parte de una experiencia personal ocurrida en 2015, cuando fue reconocido por primera vez por un seguidor en un restaurante de la cadena, en una etapa temprana de su carrera.

La campaña toma como eje esa vivencia para invitar a los seguidores del cantante a compartir sus propios “martes importantes”, conectando la música, la cotidianidad y los espacios de reunión que forman parte de la vida urbana en la región.

“No se trata de vender un producto, sino de que la gente se reconozca en esos momentos que terminan marcando una historia personal”, afirmó Towers durante la presentación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De acuerdo con análisis del sector cultural, estas regiones concentran algunos de los públicos más activos del mundo en consumo digital, conciertos y música en línea, un contexto en el que las marcas buscan vincularse a través de experiencias culturales compartidas y no solo desde la publicidad tradicional.

En ese entorno, el Taco Tuesday se plantea como un símbolo adaptable a distintas realidades locales, asociado a la música, la socialización y los rituales urbanos que acompañan a millones de jóvenes cada semana.

Para Towers, la iniciativa conecta con la manera en que su música ha acompañado a su audiencia en momentos cotidianos.

El relanzamiento del Taco Tuesday se desplegará principalmente en plataformas digitales, donde los seguidores del artista podrán interactuar y compartir sus historias, además de activaciones visuales en ciudades seleccionadas de América Latina, el Caribe y España.

La compañía explicó que el objetivo es reforzar el vínculo cultural con las audiencias locales, en un contexto donde la experiencia y la identificación emocional pesan más que el producto en sí.

Con esta colaboración, Myke Towers amplía su presencia en iniciativas que cruzan música, identidad y vida cotidiana, mientras el Taco Tuesday busca consolidarse nuevamente como un punto de encuentro cultural para una generación que redefine constantemente sus rituales sociales.