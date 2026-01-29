Primeras protestas en Italia contra la presencia del ICE en los Juegos de Milán

La concentración, convocada por el partido Más Europa, reunió a una quincena de personas que, al sonido de silbatos naranjas, portaron carteles con lemas como "No al ICE en Italia" y "Milán-Cortina no son tus Juegos".

Otra de las pancartas mostraba a los ministros de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, y del Interior, Antonio Piantedosi, junto a la primera ministra Giorgia Meloni bajo el lema "¿Escuadrones de ICE en Italia?", acompañados de la frase "no veo, no oigo, no hablo", en alusión al silencio del Gobierno italiano.

El secretario de Más Europa, Riccardo Magi, explicó a los medios que la movilización busca expresar "solidaridad con el pueblo americano" y denunciar una estrategia política que, según dijo, ha transformado la gestión migratoria en un aparato de represión política.

Magi afirmó que en Estados Unidos se han impuesto una lógica de "políticas racistas" y que se ha sustituido la legalidad por el abuso sistemático del poder.

Asimismo, insistió que el debate no es operativo, sino político y acusó al Ejecutivo de Giorgia Meloni de no defender la dignidad democrática del país frente a Washington.

Por su parte, la vicesecretaria del partido, Antonella Soldo, advirtió que Italia vive una situación paradójica al tener que denunciar ante la embajada del país que históricamente se presentó como símbolo de libertad "la falta de libertades, seguridad y de estado de derecho".

Las protestas continuarán en los próximos días, especialmente en Milán, pese a que el Gobierno italiano insiste en que la colaboración se limitará a "analistas" de la Homeland Security Investigations (HSI), el brazo investigativo del ICE, y no a agentes operativos.

Para el próximo sábado, distintas formaciones de la oposición, como el Partido Demócrata (PD), y organizaciones como la Asociación Nacional de Partisanos de Italia (ANPI), han convocado una nueva concentración en Milán a las 14.30 hora local (13.30 GMT).

Italia acogerá del 6 al 22 de febrero los 25º Juegos Olímpicos de Invierno en las ciudades alpinas de Milán y Cortina con la presencia de deportistas de 93 países de todo el mundo.