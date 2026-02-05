Bogotá elige la bicicleta y el transporte público para respirar limpio en 'día sin carro'

Durante esta jornada, que comenzó a las cinco de la mañana y terminará a las nueve de la noche, "se espera una reducción del 69 % en las emisiones de material particulado fino, el más peligroso para la salud", según la Secretaría de Ambiente de Bogotá, que hace seguimiento a la calidad del aire en 19 estaciones de monitoreo ubicadas en distintos puntos de la ciudad.

Desde temprano se vio un aumento en el uso de la bicicleta y del transporte público, especialmente en las principales avenidas y estaciones del sistema de autobuses TransMilenio, donde se registró mayor afluencia de usuarios en comparación con un día habitual.

En varias ciclorrutas fue evidente la presencia constante de ciclistas y peatones que aprovecharon la jornada para movilizarse sin vehículos particulares en una ciudad con cerca de ocho millones de habitantes, hoy con menor ruido y tráfico.

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz Acosta, aseguró que el 'día sin carro' debe ser "una oportunidad para redescubrir Bogotá: caminar sus calles, usar la bicicleta y el transporte público, y recorrer nuevos espacios", dijo en un mensaje publicado en X, acompañado de una fotografía en la que aparece descendiendo por uno de los accesos al sistema TransMilenio en la mañana de hoy.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Por eso, en Bogotá promovemos la multimodalidad, porque aquí caben muchas formas de movernos y de conectarnos con la ciudad. Invitamos a todas las personas a vivir este día de manera diferente, construyendo juntos una mejor Bogotá, con empatía, respeto y cuidado en cada trayecto", añadió Díaz.

Durante la jornada de 16 horas solo pueden circular vehículos eléctricos con cero emisiones, los que tengan blindaje por razones de seguridad, los de placas diplomáticas, ambulancias, carros de transporte de valores, de organismos de seguridad del Estado, de empresas de servicios públicos domiciliarios y motos de mensajería debidamente identificadas, entre otros.

El día sin carro se realiza desde el 24 de febrero del 2000 y los habitantes de la capital ya se han habituado a la restricción de transporte que sucede anualmente el primer jueves de febrero.