Lula promete tomar medidas "muy serias" para frenar las casas de apuestas por internet

El mandatario alertó de que los casinos están ahora "dentro de las casas de la gente" a través de los celulares, en un acto oficial en el municipio de Mauá, en la región metropolitana de São Paulo, para anunciar inversiones públicas en educación y salud.

"El casino está en vuestros salones, en la palma de la mano de vuestros hijos de 14 años, que toman vuestros celulares y juegan, muchas veces, gastando el dinero que no se tiene", condenó el líder progresista durante su intervención.

"Y nosotros vamos a tomar medidas muy serias contra esas 'bets' (casas de apuestas online) porque se están llevando el dinero del pueblo pobre del país", completó.

En un discurso con un tono marcadamente electoral, Lula, que en octubre se presentará a la reelección, dijo que él "aprendió a estar en contra de los juegos de azar" porque se lo enseñó la Iglesia católica, pero que ahora eso ha cambiado con el uso masivo de los celulares.

El Gobierno de Lula ya ha tomado algunas medidas para contener el uso cada vez más generalizado de este tipo de apuestas en Brasil, cuya publicidad es claramente visible durante la retransmisión de eventos deportivos por televisión.

En el poder desde el 1 de enero de 2023, el Ejecutivo ha impulsado un proyecto de ley, aprobado ya por el Parlamento, para subir un impuesto sobre los ingresos a las casas de apuestas digitales, que pasará del 12 % actual al 13 % en 2026, 14 % en 2027 y 15 % en 2028.

Ese tributo en concreto se aplica sobre la facturación bruta de las empresas de apuestas y una parte de lo recaudado se destinará para acciones relacionadas con la salud y la seguridad social.

El gravamen se suma a otros sobre la actividad, que podría llegar a soportar una carga tributaria total de alrededor del 40 %, según diversas estimaciones.

El Gobierno también publicó en octubre pasado una normativa a través de la cual impidió a los beneficiarios del Bolsa Familia, el programa estrella de Lula que otorga subsidios a las familias con menos recursos, y de otras iniciativas sociales realizar apuestas online.

Posteriormente, el juez de la Corte Suprema Luiz Fux limitó el alcance de esa medida, a petición de la Asociación Nacional de Juegos y Loterías.

Estaba previsto que el alto tribunal realizara este martes una audiencia de conciliación sobre el tema con todas las partes implicadas, pero se canceló por motivos de agenda.

Datos del Banco Central mostraron que, en un solo mes, beneficiarios del Bolsa Familia realizaron transferencias de hasta 3.000 millones de reales (unos 580 millones de dólares / 485 millones de euros al cambio de hoy) a empresas de apuestas.