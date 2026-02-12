Arranca el primer Campeonato Internacional de ‘Freestyle Chess’ con el acuerdo de la FIDE

Se trata de la primera vez que la Federación Internacional de Ajedrez (‘FIDE’, por sus siglas en francés) respalda este tipo de campeonato tras la polémica de 2025, cuando la FIDE obligó a Freestyle Chess -compañía cofundada por Carlsen- a eliminar la referencia de “Campeonato Mundial” de su torneo.

Según el presidente de la FIDE, Arkady Dvorkovich, es importante que estas “competiciones de élite en este formato estén regidas por las normas internacionales establecidas y administradas por la FIDE como único organismo rector del ajedrez mundial”, afirmó en un comunicado.

Por su parte, el director ejecutivo de Freestyle Chess, Jan Henric Buettner, afirmó que su objetivo es “crear una estructura competitiva seria, no eventos aislados, con una sede fija y un claro punto álgido competitivo”.

El creador de esta nueva modalidad -conocida también como Ajedrez960 o Random Fisher, el Ajedrez Estilo Libre o Freestyle en inglés- fue el mítico ajedrecista estadounidense Bobby Fisher y es una variación del ajedrez clásico más creativo, en el que las aperturas pierden peso y las posiciones originales son aleatorias, a excepción del alfil y del rey, que se sitúa en algún lugar entre las dos torres, por lo que hay cuatro tipos de enroques.

El torneo arranca el viernes con na 'ronda rápida', en la que todos los jugadores se enfrentan entre sí en partidas de 10 minutos y cinco de incremento. Los cuatro mejores pasan a la fase eliminatoria, que comienza con las semifinales -a cuatro partidas- con un control de tiempo de 25 minutos más 10 segundos de incremento.

La final se jugará también a cuatro partidas, con el mismo tiempo y de ella saldrá el primer campeón mundial de Ajedrez Freestyle de la FIDE y que obtendrá un premio de 100.000 dólares.

Además de Carlsen, el estadounidense Levon Aronian, el actual campeón del Freestyle Chess Grand Slam de 2025 en Sudáfrica; su compatriota Fabiano Caruana; el alemán Vicent Keymer; el indio Arjun Erigaisi y el uzbeko Javokhir Sindarov son los otros jugadores clasificados para el torneo según sus resultados en el Grand Slam Tour de Ajedrez Freestyle 2025.

Las otras dos plazas seleccionadas las ocupan el estadounidense Hans Niemann, debido a su actuación en el Freestyle Chess Grand Slam de Las Vegas, y el uzbeko Nodirbek Abdusattorov, tras conseguir el último billete al ganar el torneo de clasificación ‘online’ el 15 de enero.