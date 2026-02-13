Carlsen, Keymer, Caruana y Abdusattorov, clasificados para las semifinales

En la séptima y última ronda, Carlsen aseguró su pase en las semifinales con la mejor puntuación (4,5) tras hacer tablas con Abdusattorov, que igualó a 4 puntos con los otros dos semifinalistas.

El estadounidense Hans Niemann se quedó fuera de la ronda de los cuatro mejores tras aceptar unas tablas contra el armenio-estadounidense Levon Aronian.

Los cuatro clasificados jugarán este sábado las semifinales a cuatro partidas, con un control de tiempo de 25 minutos más diez segundos de incremento por jugada.

La final se jugará el domingo y de ella saldrá el primer campeón mundial de ajedrez estilo libre de la FIDE, que obtendrá un premio de 100.000 dólares.

