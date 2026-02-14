Carlsen y Caruana, a la final para ser el primer campeón mundial de ajedrez estilo libre

En una semifinal sin desempates, Carlsen, número uno del mundo, y Caruana, número tres, reeditarán el duelo que protagonizaron en los cuartos de final del Grand Slam Tour de esta modalidad en 2025 y que culminó con la victoria del apodado 'el vikingo'.

Nordibek Abdusattorov, que consiguió desbloquear la última plaza del torneo tras ganar el torneo de clasificación ‘online’ el 15 de enero, no pudo forzar las tablas en la tercera ronda ante Carlsen y quedó obligado a buscar la victoria en la cuarta. Sin más posibilidades que la victoria, el uzbeko terminó cediendo.

Por su parte, Keymer afrontó la cuarta partida igualado con Caruana, tras sumar ambos dos tablas y una victoria, pero el estadounidense gestionó mejor el tiempo y aseguró su presencia en la final.

Abdusattorov y Keymer se medirán este domingo por el tercer puesto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La final, al igual que las semifinales, se jugará a también con un tiempo de 25 minutos más 10 segundos de incremento, y cuyo ganador será el primer campeón mundial de ajedrez estilo libre de la FIDE, que obtendrá un premio de 100.000 dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En los ‘play-offs’, el vigente campeón del Ajedrez Estilo Libre Grand Slam 2025 en Sudáfrica, no logró recuperarse de su inicio del viernes, en el que sumó 1,5 puntos, y cerró la jornada con una derrota por 1,5-2,5 ante el estadounidense Hans Niemann. Por su parte, el indio Arjun Erigaisi se impuso con autoridad al prodigio uzbeko Javokhir Sindarov por 3-1.