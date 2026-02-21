Cardona y Alonso: "Hemos hecho historia y estamos súper contentos"

"Hemos salido a luchar por el oro, era lo que queríamos. Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas. Hemos conseguido otra medalla, que es la primera vez que en unos Juegos de Invierno se ganan dos medallas, así que hemos hecho historias para nuestro deporte, para nuestro país y tenemos que estar súper contentos", subrayó Alonso en declaraciones a TVE al término de la prueba, ganada por Francia y con Suiza segunda.

La medalla en relevos se une al oro de Cardona, 54 años después del conseguido por Francisco Fernández Ochoa en eslalon, y al bronce de Alonso en las pruebas de esprint del pasado jueves.

"Contentísimo por el tercer puesto, ha sido increíble todo", remarcó Cardona, quien coincidió en que las medallas "son historia para el deporte español".

Agradeció la labor de todas las personas que han contribuido a este éxito en los últimos años."Hay una pila de gente detrás de estas medallas que no os podéis ni imaginar. Gente que ha estado en nuestras vidas y que ha dejado de estar, gente que está ahora. Todo el mundo ha contribuido para que estemos hoy aquí, así que muchas gracias a todos", valoró el deportista catalán.

Alonso incidió en el trabajo en equipo para obtener las tres medallas: "Al final nosotros hemos tenido la suerte, de estar viviendo esto. Pero el camino no solo es nuestro, es de todos los deportistas que han estado antes de nosotros y, por supuesto, de todo el cuerpo técnico. Aquí no corremos solos, es cosa de todos".

La deportista granadina admitió su error en una de sus transiciones, lo que les costó tres segundos de penalización, aunque a la postre no alteró la clasificación.

"Me he pasado de la línea. Son cosas que pasan. Llegas con mucha velocidad y no lo he visto bien. Pero, por suerte, al final han sido solo tres segundos, con lo que manteníamos la medalla. Pero han sido unos momentos un poco durillos", describió Alonso la espera de la decisión de los jueces de la carrera.

"Estaba a punto del relevo y viendo que estaba haciendo el cambio fuera de la zona. No sabía de cuánto sería la penalización. Pensaba que sería mucho más y he salido intentar darlo todo por que fuera para intentar meternos en el podio", añadió Cardona.

Alonso comentó que las condiciones meteorológicas de hoy, con menos frío que el jueves, fueron determinantes y le hicieron sufrir: "Lo he pasado un poco mal con el calor. En carrera iba muerte, pero iba pensando en toda la gente que está aquí y en la tele animando".

"Me llevo lo que hemos vivido, una cosa que va a permanecer por la historia de nuestro deporte. Hemos podido ser nosotros los que lo hemos disfrutado y eso algo mágico", resaltó la deportista andaluza.

Cardona expresó su confianza en que en los próximos Juegos puedan conseguir el oro: "Esperemos estar dentro de cuatro años para buscarla".