Faustino Oro firma tablas en partida contra Obgolts y continúa viaje hacia el récord

Oro (2516) y su rival, el local Erik Obgolts (2351), decidieron terminar el combate en un empate, después de debutar ambos con victorias en el torneo, que arrancó ayer.

El argentino derrotó este sábado a su contricante, el maestro ruso Artiom Polkovnikyan, en 45 movimientos.

Oro tendrá la oportunidad durante las próximas siete partidas, repartidas en cinco días, de lograr un hito histórico.

El torneo cuenta con ajedrecistas de máximo nivel como Yan Nepómniashchi (ganador de la vigésima edición del Aeroflot Open), que recibió un puesto de honor en la tribuna de la sala del torneo.

Además, también participan Andréi Yesipenko, Daniil Dubov, Alexandr Grischuk y el indio Raunak Sadwani, que se convirtió en gran maestro a la edad de 13 años.

"Fausti está emocionado por tener el título, más que por el récord. Él quiere el título al lado de su nombre, si es con récord o sin él, le da igual", dijo este sábado a EFE Alejandro, el padre del joven ajedrecista.

'Fausti', como le llaman sus progenitores, ya logró dos normas en los torneos cerrados de Madrid -Prodigios y Leyendas- y Buenos Aires -el Memorial Szmetan-Giardelli. Ahora le falta la norma del torneo abierto de Moscú.

De conseguir su norma final antes del 11 de marzo, el apodado como "Messi del ajedrez" romperá el récord de edad vigente, que ahora está en manos del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien se convirtió en Gran Maestro con 12 años, 4 meses y 25 días.

Oro lo lograría con 12 años, 4 meses y 19 días si suma aproximadamente 5-6 puntos de nueve posibles, según los analistas, aunque los rivales en Moscú no se lo pondrán fácil, ya que 52 grandes maestros compiten en este torneo.

Para conseguir el título de Gran Maestro de la Federación Internacional del Ajedrez (FIDE), deberá tener una actuación igual o superior a 2600 en el torneo, donde al menos un tercio de los oponentes del torneo tengan el título de GM y sean de tres federaciones distintas.