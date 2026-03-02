El argentino Oro sigue invicto tras firmar dos tablas en el Abierto de Moscú

En la partida matutina en el Hotel Carlton de la capital rusa logró un meritorio empate ante un jugador sobre el papel superior, el indio Sadhwani Raunak (2638).

Oro, de 12 años de edad y un elo de 2516, también se tuvo que conformar con las tablas en el programa vespertino ante el ruso Aleksey Gogánov (2491).

De esta forma, el adolescente asentado en España suma 3,5 puntos a falta de cuatro jornadas para el final del torneo, que concluye el jueves.

El argentino, que comenzó el Abierto en el puesto 35, ocupa ahora el lugar decimoséptimo en Moscú y una puntuación de 2589, según la web del Aeroflot Open.

Mañana, martes, se verá las caras con el ruso Iván Rozum (2444), un rival ante el que podría sumar una victoria vital en su aspiración de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia.

El martes sólo disputará una partida, con lo que podrá acumular fuerzas de cara al miércoles en la que tendrá que enfrentarse de nuevo a dos contrincantes y al jueves, donde disputará su noveno y último juego.

'Fausti', como le llaman sus progenitores, ya logró dos normas en los torneos cerrados de Madrid -Prodigios y Leyendas- y Buenos Aires -el Memorial Szmetan-Giardelli. Ahora le falta la norma del torneo abierto de Moscú para ser considerado Gran Maestro.

De conseguir su norma final antes del 11 de marzo, el apodado como "Messi del ajedrez", romperá el récord de edad vigente, que ahora está en manos del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien se convirtió en Gran Maestro con 12 años, 4 meses y 25 días.

Oro lo lograría con 12 años, 4 meses y 19 días si suma aproximadamente 5-6 puntos de nueve posibles, según los analistas, aunque los rivales en Moscú no se lo pondrán fácil, ya que 52 grandes maestros compiten en este torneo.

Para conseguir el título de Gran Maestro de la Federación Internacional del Ajedrez (FIDE), deberá tener una actuación igual o superior a 2600 en el torneo, donde al menos un tercio de los oponentes del torneo tengan el título de GM y sean de tres federaciones distintas.