La lucha y el judo dejan a Venezuela al frente de los Suramericanos de la Juventud 2026

El judo abrió el camino para la delegación venezolana con la victoria de Rosalvick Aguilar, de 16 años, en la categoría de -44 kilogramos. La deportista se impuso en la final por yuko (1-0) en punto de oro, tras 4 minutos y 53 segundos, ante la brasileña Laine Timbira.

En su ruta al título, Aguilar venció por ippon (3:36) a la uruguaya Luisana Ramírez y en semifinales superó por waza-ari (4:00) a la ecuatoriana Daniel Rodríguez.

La lucha amplió la cosecha dorada venezolana con los triunfos de Osnel Tovar en los 45 kilogramos y Wilfredo Rodríguez en los 60 kg, que en la final derrotó al peruano Oziel Herreras.

Argentina, por su parte, cerró la jornada en la segunda posición del medallero con dos oros. En judo, Juan Martín Álamo Torres se adjudicó el título en los -55 kg tras vencer en la final al venezolano Nelson Martínez por ippon .

El argentino también había protagonizado el combate más rápido del día en semifinales, al imponerse en apenas 46 segundos al brasileño Mohammed Hauache.

En lucha, Benjamín Casas aportó el segundo oro para Argentina en la división de 71 kilogramos al derrotar en la final por superioridad técnica (11-0) al venezolano Stheven Padrón.

También debutaron con oro el peruano Francesko Canayo (51 kg) que venció en la final al ecuatoriano César Arteaga y el brasileño Allan de Sousa (92 kg), que se deshizo del peruano Álvaro Villa.

Perú y Brasil cerraron la primera jornada en el tercer y el cuarto puesto en el medallero general con un oro cada uno.

En los deportes de conjunto, destacaron en esta jornada la goleada de Brasil por 9-3 sobre Argentina en fútbol sala, el triunfo de Paraguay por 3-1 sobre Panamá en fútbol 11 y la victoria de Argentina por 4-0 frente a Panamá en el fútbol sala femenino.