Vista, de Portimão, y Vila Joya, de Albufeira, los nuevos 3 Soles Repsol de Portugal

Además, durante el evento fue otorgada la distinción de 2 Soles Repsol a 9 restaurantes portugueses, mientras que otros 30 recibieron 1 Sol Repsol y 79 fueron seleccionados para ser recomendados como "Restaurantes Guía Repsol".

Los 2 Soles Repsol reconocieron al restaurante Antiqvvm (Oporto), Desarma (Funchal), Éon (Oporto), Henrique Sá Pessoa (Lisboa); JNcQUOI Asia (Lisboa); JNcQUOI TABLE (Lisboa); Largo do Paço (Amarante); Midori (Sintra) y Palatial (Braga).

La ceremonia también atribuyó 4 Soles Sostenibles, uno por cada categoría: En la de 3 Soles fue para el restaurante Vista (Portimão), en la de 2 Soles el elegido por el jurado fue Mesa de Lemos (Viseu), en la de 1 Sol recayó en el restaurante Ciclo de Lisboa, mientras que Pão & Pizza (Évora) fue el elegido en la categoría de recomendados de la Guía Repsol.

De esta manera "se fortalece la comunidad gastronómica ibérica", según explica el comunicado emitido hoy por la Guía Repsol, que además de tener presencia en España, también atribuye sus reconocidos distintivos entre los restaurantes de Portugal.

El Teatro García de Resende de Évora acogió una gala que contó con la presencia de la delegada de Repsol en Portugal, Vera Vicente; la directora de la Guía Repsol, María Ritter; el presidente de Turismo de Portugal, Carlos Abade; el presidente de Turismo del Alentejo, José Manuel Santos y el alcalde de Évora, Carlos Zorrinho, entre otros.

Vera Vicente recordó que la Guía Repsol, que llega a su segunda edición en Portugal y reconoce en 2026 el talento de 120 restaurantes lusos "es un proyecto de proximidad con los cocineros y cocineras que ponen todos los días sobre la mesa nuestra cultura y nuestra historia".

Por su parte, María Ritter explicó que este año la Guía Repsol crece "no sólo en número de recomendaciones”, sino también “en proyección, llegando a más sitios del territorio portugués y creando una capilaridad que nos llena de orgullo”.

La directora de Guía Repsol afirmó que en apenas dos años se ha creado una red “con más de 500 establecimientos”, lo que supone, a su juicio, una oportunidad “para que todos los puntos del país muestren la comida que les representa".

La organización destacó la importancia de las distinciones de la Guía Repsol -que colabora con EFE en este contenido-, las cuales han recaído de norte a sur de Portugal y también en restaurantes de los territorios insulares de Azores y Madeira.

Carlos Zorrinho, alcalde de Évora, ciudad de la región portuguesa del Alentejo, valoró la importancia de acoger la presentación, mientras que el presidente de Turismo del Alentejo, José Santos, elogió la "calidad gastronómica" de una región en la que "destacan la cultura, tradición y hospitalidad".

En el conjunto de las dos ediciones celebradas por la Guía Repsol en Portugal (2025 y 2026), han sido distinguidos 298 restaurantes, de los que 102 han recibido alguno de sus Soles.