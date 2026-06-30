El cubano Omar Almeida, favorito en el Abierto Relámpago de Andújar

La competición reunirá a destacados ajedrecistas nacionales e internacionales, que afrontarán un total de nueve rondas bajo el ritmo de juego relámpago, una modalidad que exige rapidez de cálculo, precisión y capacidad para tomar decisiones en apenas unos segundos.

Almeida, uno de los jugadores con mayor prestigio del torneo, encabezará el ranking inicial y tendrá como principales rivales a su compatriota, el maestro internacional Lennis Martínez Ramírez (2.435), y al israelí Guy Levin (2.421), también maestro internacional.

Entre los aspirantes a los primeros puestos figura igualmente el maestro internacional cubano Jorge de Jesús Pérez Marimón (2.190), además del estadounidense Siddharth Singh (2.182).

La representación española estará liderada por Benjamín Abel García Romero (2.179), uno de los jugadores con más opciones de luchar por el podio, junto a Francisco Javier Ruiz Casado (2.070) y Cristofer Luke Brezmes (2.054).

El torneo contará, además, con la presencia de la maestra FIDE femenina albanesa Klean Shuqja (2.032), una de las jugadoras más destacadas del cuadro, así como de Juan Antonio García-Ballesteros Baños (1.833) y Diego García-Muñoz Arias (1.737), entre otros participantes.

La segunda edición del Abierto Internacional de Partidas Relámpago de Andújar consolida su crecimiento al reunir a más de cincuenta jugadores de distintos países y niveles competitivos en una cita que se ha convertido en una referencia para los aficionados al ajedrez de ritmo rápido y que volverá a situar a la ciudad jiennense en el panorama internacional de este deporte.