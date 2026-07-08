Buffara será la anfitriona del Consejo Internacional del Basque Culinary Center en Brasil

En una entrevista con EFE, la chef se mostró contenta de que esta reunión se celebre por primera vez en su ciudad, ya que, en su opinión, es una gran oportunidad para que profesionales de todo el mundo puedan conocer a Curitiba como un enclave del “futuro de la cocina” y de los eventos internacionales.

En esta edición, los participantes tratarán de dar respuesta a desafíos contemporáneos del sector entre los que están la sostenibilidad, la innovación o el papel social de la cocina, según los organizadores del Consejo, integrado por personalidades como Joan Roca, Dominique Crenn, Michel Bras, Elena Reygadas o Pía León.

Buffara dirige, desde 2011, el restaurante Manu en Curitiba, la capital del estado de Paraná (sur de Brasil), y su propuesta culinaria ha destacado siempre por la relación cercana con productores y comunidades locales, de forma que se pueda ofrecer un producto de calidad y de cercanía al comensal, al mismo tiempo que se favorece y se estimula la economía del lugar.

“Siempre trato de trabajar con productos que tengo cerca de mí, extraer los sabores intensos que tiene el producto y, para la presentación, me inspiró un poco en el arte, ya que me gusta mucho el arte como cosmopolita. Entonces, trato de trabajar con estos dos puntos, usar la creatividad pero siempre empezando por los productos”, detalló.

Manu Buffara fue la primera chef femenina de Brasil en regentar un establecimiento de alta cocina y, además, ha recibido reconocimientos internacionales como Mejor Chef Femenina de Latinoamérica 2022 para la lista ‘Latin America’s 50 Best Restaurants’ y, en 2024 y 2025, recibió tres cuchillos de ‘The Best Chef Awards’.

Estos premios los considera como “un micrófono que te da voz para poder cambiar a otras personas” y permite crear oportunidades para toda la comunidad.

“No estoy situada en la capital, no hago ‘fine dining’, pero no es suerte, es trabajo”, manifestó sobre su carrera profesional.

Entre las novedades de este año, por primera vez ha liderado un proyecto en Europa con ‘Elemento Atlántico’, un restaurante casual de playa en Comporta (Portugal) en el que aplica los mismos conceptos de proximidad que en ‘Manu’ y que estará abierto hasta septiembre.

Sin embargo, le gustaría continuar más allá de esa fecha o repetir en 2027, dado que está “muy feliz con los resultados” y le permite consolidar la relación entre ambos países.

Buffara cree que el desarrollo gastronómico de América Latina va por buen camino con mucha gente que está haciendo “un gran trabajo” en la parte de comunicación e investigación, un apartado fundamental bajo su criterio.

“Nosotros no somos como Europa. Si hablamos de la ‘nouvelle cuisine’ en Francia, la gastronomía en España o en Italia, nosotros tenemos productos muy distintos y venimos por acá para descubrir la técnica”, dijo en la entrevista.

Comentó para concluir que la celebración en Curitiba del Consejo Internacional del BCC -entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido- es una buena ocasión para aumentar el conocimiento en ambas direcciones: desde el lado europeo conocerán productos exclusivos de una región como la Amazonía y, por el lado latinoamericano, seguirán profundizando en la técnica y experimentación.