La paella más viral de Londres no la cocinan españoles

Son las diez de la mañana y huele a aceite de oliva, ajo, cebolla, pimiento y tomate rallado, el tradicional sofrito de paella. También se escucha cómo las cucharas rascan el fondo de la paellera para obtener el característico 'socarrat'. Los visitantes se acercan curiosos a observar, hacer fotos y ponerse a la cola para degustar un plato del emblemático arroz.

Esta escena podría ser la típica imagen, salvando la hora, en cualquier restaurante, bar o calle del Mediterráneo español. Sin embargo, el lugar es el mercado gastronómico de Borough en Londres. El puesto de paellas 'Bomba Paella' atrae a diario a turistas de todos los rincones del mundo.

Darius Ashard, gestor del puesto, relató que siempre habían preparado platos de cuchara durante todo el año como curry o distintos guisos, pero un día decidieron cocinar una paella que alguien grabó y se viralizó en redes sociales. Al día siguiente "había una cola que llegaba hasta la calle" según dijo Ashard a EFE.

Esas largas colas se repiten ahora cada fin de semana, llueva o truene.

Aunque el sabor y el olor sea el mismo que hace que el visitante se pueda sentir en España, lo cierto es que ninguno de los cocineros es español. Los cocineros vienen de todas las partes del mundo (hay un cubano), pero han sabido como capturar la esencia de la paella y trasladarla al corazón de Londres.

Ryan es el jefe de cocina en este puesto y trabajó con diferentes tipos de cocina a lo largo de los años. Ashard reconoce que Ryan es "el genio detrás de la receta de esta paella", según afirmó a EFE.

Los ingredientes son una fusión entre España y Reino Unido: el arroz bomba se importa directamente desde Valencia pero el marisco lo traen desde Shetland, en el mar del Norte.

Otra particularidad de la receta: no usan carne de conejo ni de cerdo y tampoco usan embutidos como el chorizo. De esta manera, pueden llegar a un público más amplio, superando así sensibilidades religiosas o de otro tipo.

Cada día venden alrededor de mil porciones de paella. Existen dos precios distintos para los raciones: 24 libras (28 euros) si la porción incluye un langostino o 27 (32 euros) si se escoge la cola de langosta.

La popularidad de estas paellas se comprende mejor cuando se sabe que en el Borough Market no existe ni siquiera un espacio con mesas y sillas donde sentarse a comer, y muchos clientes se la terminan comiendo de pie.

La fama de 'Bomba Paella' ha venido de la mano de redes sociales como Instagram o TikTok. En ambas plataformas se encuentran varios vídeos que indican lo "deliciosas" que están estas paellas y aseguran: "es una parada que no te puedes perder en tu visita por Londres".

Los turistas que se acercaban a comprar una de estas raciones afirmaban que querían corroborar lo que veían en las plataformas digitales y, por lo tanto, era parada obligatoria en el mercadillo. Una vez saborearon el arroz, afirmaron que era "espectacular". EFE.