Santo Domingo 2026 apunta a una "asistencia récord", según Centro Caribe Sports

"Estamos muy bien, sobrados, alegres, contentos y tenemos toda la confianza, la certeza de que vamos a seguir adelante y sobre todo, que lo más importante es el respaldo de la gente, estamos desarrollando los juegos sin ningún inconveniente y ya casi a una semana de los juegos, nada más trabajar para que la siguiente nos quede tan bien como esta", afirmó Oviedo.

Aunque indicó que todavía no dispone de cifras oficiales de asistencia, el dirigente sostuvo que la alta demanda registrada para las jornadas finales permitirá superar las proyecciones iniciales de la organización.

"No, no lo tengo, pero me estoy dando cuenta que por la demanda de lo que queda esta semana va a sobrepasar nuestra expectativa y creo que vamos a lograr unas cifras récord de participación en este tipo de juegos", manifestó.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe entran en su fase decisiva con la definición de medallas en varias disciplinas y una creciente presencia de aficionados en los distintos escenarios deportivos de Santo Domingo, un respaldo que, según la organización, perfila una edición histórica en términos de asistencia.

Los denominados 'Juegos del Centenario', cuya primera edición se celebró en México en 1926, se extenderán hasta el 8 de agosto y reúnen a unos 6.200 atletas que compiten en 40 deportes y 53 disciplinas.

República Dominicana acoge los Juegos Centroamericanos y del Caribe por tercera ocasión, tras las ediciones de Santo Domingo 1974 y Santiago 1986.