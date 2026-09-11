Santa Fe, lista para acoger 4.000 deportistas de 15 países alrededor de 60 disciplinas

Con tres sedes principales en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela, más dos subsedes en las localidades de Mar del Plata y Vicente López (ambas en la provincia de Buenos Aires), la cita es una antesala clave de los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El público compró casi 80.000 boletos en el primer día de venta para todas las disciplinas, lo que muestra el nutrido interés de la población por esta fiesta del deporte suramericano, que llega por tercera vez en su historia a tierras argentinas tras las ediciones de 2006 y 1982.

La ceremonia inaugural comenzará al atardecer de este sábado con el Monumento a la Bandera de Rosario como escenario, sobre el que se llevará a cabo un concierto que contará con la participación de importantes músicos locales como Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas y Lito Vitale.

Por historia y presente, el podio para el medallero final tiene como candidatos a Brasil, Colombia y Argentina, mientras que Chile, Venezuela y Perú se ubican en un segundo escalón.

Completan la lista de naciones que enviarán deportistas Aruba, Bolivia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Surinam y Uruguay.

La ciudad de Rosario, una de las más grandes de Argentina, concentrará buena parte de los deportes por su infraestructura deportiva de 20 locaciones, entre ellas el estadio Marcelo Bielsa, perteneciente al club Newell's Old Boys.

En esa ciudad se disputarán las competencias de natación, clavados, fútbol, judo, karate, patinaje artístico, gimnasia artística, rítmica y de trampolín, voleybol en sus versiones -de pista y de playa-, taekwondo, las luchas grecorromana y libre, esgrima, tenis, tenis de mesa, levantamiento de pesas, pelota vasca, patinaje, disciplinas ecuestres, pentatlón, golf, tiro con arco, rugby, bádminton, raquetbol y squash.

Santa Fe, capital provincial, cuenta con diez locaciones, en las que habrá acción de atletismo, escalada, bochas, balonmano, triatlón, canotaje, remo, natación de aguas abiertas, hockey sobre hierba, softbol, tiro y vela.

Rafaela recibirá en sus siete locaciones a los atletas de ciclismo de ruta, de pista y de montaña, BMX, boxeo, pádel y skateboarding.

En la provincia de Buenos Aires, el complejo Norcenter de Vicente López será sede del bowling y la Playa Grande de Mar del Plata -la ciudad atlántica más grande de Argentina- ofrecerá sus olas para el surf, uno de los deportes que llegará por primera vez a los Suramericanos.

Otras de las disciplinas debutantes son los deportes electrónicos y el remo coastal, conocido también como SUP por sus siglas en inglés (stand-up paddle).

El ajedrez, el billar y las artes marciales mixtas tendrán competencias a nivel de exhibición dentro de la estructura de los Juegos de Santa Fe, con sede en Rosario.

En esta decimotercera edición de los Suramericanos destaca la ausencia del básquetbol, por el desacuerdo entre la FIBA y la Organización Deportiva Panamericana sobre la categoría de los jugadores, ya que la máxima institución de ese deporte propuso que participaran selecciones sub-21, algo que fue rechazado.

El fútbol sala y el fútbol playa tampoco tendrán representantes en Santa Fe, a diferencia de la versión tradicional que sí disputará partidos en dos estadios diferentes.