Argentina supera a Colombia y es segunda en el medallero de los Suramericanos

En las últimas 24 horas los locales sumaron más de una decena de medallas y alcanzaron las 44 (17 de oro, 8 de plata y 19 de bronce), para desplazar a los cafeteros al tercer lugar con 31 preseas (12 oros, 11 platas y 8 bronces).

En la cima, el poderoso equipo brasileño ya llegó a 21 de oro, 21 de plata y 16 de bronce, para un total de 58 medallas.

Este martes, Argentina sumó 12 medallas en patinaje artístico, ciclismo de ruta, esgrima, tiro y remo, que se sumaron a las 21 logradas el lunes.

Del cuarto al décimo lugar del medallero se ubican Venezuela, con 13 (4 oros, 5 platas y 4 bronces); Chile, con 17 (4 oros, 4 platas y 9 bronces); Perú, con 15 (2 oros, 7 platas y 6 bronces); Ecuador, con cinco (1 oro, 2 platas y 2 bronces); Uruguay, con 1 oro; Paraguay, con 2 platas y 4 bronces; y Panamá, con 1 bronce.

Las grandes estrellas de los Suramericanos son hasta el momento los nadadores: en la rama masculina el equipo de Brasil destaca con las cuatro medallas de Stephan Steverink y las tres de Breno Correia, Caio Pimputis y Guilherme Basseto, mientras que el equipo argentino femenino ya se colgó cuatro preseas gracias a la de Cecilia Dieleke y las tres de Macarena Ceballos.

Colombia dominó la jornada de martes en la plataforma de clavados: Sebastián Morales y Luis Uribe consiguieron oro y plata en el trampolín individual de un metro; y en el trampolín individual de tres metros también lograron los primeros dos lugares Daniela Zapata y Viviana Uribe.

Otro gran triunfo colombiano llegó en el patinaje de velocidad en 5.000 metros, en el que Gabriela Rueda y Yicel Giraldo conquistaron el primer y segundo puestos.

El tiro le aportó la segunda alegría dorada a Perú, cuando este martes el equipo mixto de pistola a diez metros se quedó con la cima de la clasificación.

El patinaje artístico libre le dio a Chile su cuarto oro de los Suramericanos 2026 con la gran performance de Josefa Ramos Mondaca.

La dorada venezolana del tercer día de competencia llegó a través de Yilihannys Jiménez, que se quedó con la disciplina de levantamiento de pesas en la categoría 57 kilos femenino.