Argentina y Colombia reducen la brecha con el líder Brasil

La penúltima jornada de natación potenció las figuras de la argentina Macarena Ceballos y la brasileña Breno Correia (ambas con cuatro medallas doradas) como destacadas en estos Juegos Suramericanos que se realizan en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela, con subsedes en Buenos Aires y Mar del Plata.

Para el líder Brasil el contador de medallas quedó en un total de 75 con 28 doradas, 28 plateadas y 19 de bronce, aunque hay que resaltar que la del martes es la jornada en la que termina con menor diferencia con respecto a sus perseguidores.

Argentina volvió a disfrutar la gran diversidad en el aporte de sus medallas: gimnasia artística con la gran figura de Julieta Lucas; el patinaje artístico y de velocidad, el ciclismo BMX y de ruta, la esgrima, el tiro deportivo, el levantamiento de pesas, el stand up paddle y la natación.

Con 628 deportistas, la comitiva más amplia de estos Juegos, la delegación local terminó el día con 22 medallas de oro, 16 de plata y 26 de bronce para un total de 64.

Colombia, en tanto, sumó en un día muy fructífero para la comitiva ‘cafetera’ que totaliza 50 con un desglose de 21 preseas doradas, 16 plateadas y 13 de bronce.

La gimnasia artística, el ciclismo BMX y de ruta, los clavados, el siempre potente patinaje de velocidad y el levantamiento de pesas fueron los deportes que potenciaron el medallero colombiano.

Dos delegaciones que crecieron este martes fueron Venezuela -con cinco doradas de las ocho totales con la esgrima, el levantamiento de pesas y la natación como impulsores- y Chile -con cuatro doradas de las seis totales en gimnasia artística, patinaje artístico, ciclismo de ruta y natación-.

El miércoles será uno de los días de mayor actividad en todos los escenarios de este evento polideportivo que se está realizando en su mayoría con estadios llenos y gran respuesta del público.