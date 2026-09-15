Desfiles estudiantiles y protestas opositoras en aniversario independentista de Honduras

Honduras, y sus vecinos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, se independizaron de España el 15 de septiembre de 1821.

Estudiantes de secundaria de todo Honduras han desfilado con sus bandas musicales, con mayor participación en Tegucigalpa, donde fueron saludados por Asfura, quien encabezó una ceremonia en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera acompañado de familiares, funcionarios de los tres poderes del Estado, altos oficiales militares y diplomáticos, entre otros invitados.

Asfura recordó la diversidad cultural y étnica de Honduras, y dijo que entre todos deben hacerla "próspera y grande, una nación con libertad, soberana, e independiente".

"La soberanía no solamente se proclama, se defiende, se respeta y se honra todo lo días, no solo el 15 de septiembre. Se honra cuidando nuestra tierra, respetando nuestros símbolos, protegiendo nuestra cultura, trabajando para que cada hondureño pueda vivir con dignidad", subrayó el mandatario.

Seis horas antes de su mensaje en el Estadio Nacional, Asfura dijo en otro evento cívico que "la verdadera independencia la tenemos que lograr trabajando" y que "hace 205 años nació una esperanza, la de los pueblos libres con democracia, capaces de decidir por su propio destino y con una capacidad de juntos construir un futuro con dignidad, con esfuerzo".

Mientras se desarrollaban los actos en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, centenares de militantes del exgobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) protestaban contra el régimen de Asfura en una marcha que finalizó en la Plaza Central de la capital, frente a una estatua del prócer Francisco Morazán.

Entre los manifestantes de Libre figuró la excandidata presidencial Rixi Moncada, quien perdió las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Moncada dijo a periodistas que hoy no hay "nada que celebrar", acusó a la actual administración de corrupta y narcotraficante y advirtió que el ahora gobernante Partido Nacional será sacado del poder en los comicios generales de 2029.

Señaló además de Asfura y su administración fueron impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien a pocas horas de las elecciones del 20 de noviembre le pidió a los hondureños que votaran por el actual presidente de Honduras.

El país centroamericano recuerda los 205 años de su independencia con una población de diez millones de habitantes, de los que más del 60 por ciento viven en condiciones de pobreza; altos niveles de desempleo, corrupción, violencia, narcotráfico y deficientes sistemas de salud y educación, entre otros problemas.

Además, Honduras sufre los efectos de una prolongada sequía en varias regiones a causa del fenómeno El Niño, lo que ha provocado severo daños a la agricultura y ganadería, entre otros sectores.