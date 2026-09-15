Setenta países participan en el Campeonato Mundial de Puzles que empieza mañana en España

El evento reunirá a 2.411 participantes para resolver 13.900 puzles de 500, 1.000, 1.500 o 2.000 piezas, repartidos en pruebas individuales, por parejas, por equipos, o por organizaciones, con un total de 14.500 euros en premios.

La internacionalización continúa siendo uno de los principales rasgos distintivos del campeonato, en el que destaca la presencia de doce peruanos, diez brasileños, nueve argentinos, ocho colombianos, seis mexicanos, seis venezolanos, cuatro chilenos, cuatro panameños, un guatemalteco, un costarricense y un uruguayo.

La nueva sede ofrecerá más espacio para participantes, acompañantes, expositores, medios de comunicación y público general, reforzando además la experiencia de competición y las actividades paralelas previstas durante los cinco días de evento.

La llegada de miles de asistentes y acompañantes volverá a generar un importante retorno económico para la ciudad española, de manera que, tomando como referencia la evolución de las inscripciones, la duración media de las estancias y el incremento de participantes internacionales, la organización calcula que el impacto económico directo e indirecto superará los tres millones de euros.

La edición anterior consagró a la polaca Weronika Huptas que resolvió el puzle en menos de 40 minutos en la prueba individual y en menos de 55 minutos la prueba en parejas con su compatriota Anna Kazana. El equipo mixto Euro Jigsaw Jacks Squad ganó la prueba en equipo al resolver la prueba en 1 hora 16 minutos.