Brasil se acerca a las 300 medallas y Argentina casi asegura el segundo lugar

La penúltima jornada deparó a Brasil oros en atletismo con Elton Dos Santos en salto triple y Paloma Dias en el heptatlón; así como uno en canotaje slalom para Omira Estancia.

También sumó tres en canotaje de velocidad para Valdenice Nascimento en C1 200 metros y Valdenice Nascimento en C2 500 metros y en C1 500 metros. También una en surf para Chloe Calmon en longboard y otro en tiro con arco para el equipo mixto.

La delegación brasileña llegó al fin de la jornada de este viernes con 195 medallas, con 114 de oros, 101 de plata y 80 de bronce.

Pese al dominio, Brasil quedará lejos de la cosecha de la última edición de los Juegos Suramericanos disputada en 2022, cuando sumó 319 medallas, 133 de oro.

Argentina capturó hoy éxitos en canotaje de velocidad con 7 oros y 2 platas. En suma, hay 280 metales (78-82-120).

Argentina sumó un oro en atletismo con Belén Casetta en los 3.000 metros con obstáculos femenino, un oro en karate con Kevin Molina en kumite, oro en el doble femenino de pádel con Victoria Vilchez y María Mosca, 2 oros en surf con Joaquín Muñoz en shorborard masculino e Isabella Asímann en bodyboard femenino y uno más en dobles femenino del tenis con Luisina Giovannini y Jazmín Ortenzi.

Colombia tuvo una cosecha de diez oros: 4 en los 4x100 relevos masculino y femenino, 4x400 relevo femenino y Mayra Gaviria en el lanzamiento del martillo, 5 en tiro con arco con Jorge Enríquez en el recurso individual masculino, Ana María Rendón, Pablo Gómez en el compuesto individual, Sara López y por equipos mixto de arco compuesto. Además del oro en dobles masculino de tenis con Juan Sebastián Gómez y Cristian Rodríguez.

La disputa del cuarto lugar del medallero quedó pareja con Chile y Venezuela con 48 doradas cada uno de un total de 172 para el primero y 146 para el segundo, con más plateadas por ahora la comitiva Roja por sobre la Vinotinto (57 sobre 43).

Perú es la sexta delegación del medallero, y el séptimo lugar se lo disputan Ecuador y Uruguay igualados en oros con 16 de un total de 80 para el primero y 53 para el segundo con ventaja para la delegación Tricolor sobre la Celeste en cuanto a platas (25 contra 14).

Este viernes Curaçao sumó su primera presea dorada en atletismo con Glenka Antonia en el salto en alto femenino, mientras que Surinam sigue siendo la única de las 15 delegaciones que todavía no logró estampar su nombre en el medallero.