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28 de octubre de 2026 - 08:48

Halloween, Día de Todos los Santos, y Día de Muertos: cuándo y qué se recuerda en cada fecha

Cementerio del Sur
Cementerio del Sur, en Asunción.Rodolfo López, ABC Color

Octubre se cierra con el día de Halloween, una celebración del hemisferio norte que cada vez cala más hondo en la cultura popular, aunque más no sea con el afán de divertirse. Y noviembre empieza con dos festividades de la tradición católica que son contempladas por su feligresía. Cuándo se recuerda cada una de ellas y cómo.

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¿Cuándo es Halloween?

Halloween se celebra cada año el 31 de octubre. Originalmente, esta festividad tiene raíces celtas y está relacionada con el festival de Samhain, que marcaba el final de la temporada de cosechas y el inicio del invierno. Se creía que en esa fecha, la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desvanecía, permitiendo que los espíritus regresaran a la tierra.

Hoy en día, Halloween se caracteriza por la tradición de disfrazarse, pedir dulces (trick-or-treating), y adornar casas con motivos espeluznantes.

Aunque corresponde a la cultura anglosajona, cada vez más gente en Paraguay aprovecha para disfrazarse, decorar con motivos alusivos y ver películas de terror.

Una calabaza de Halloween.
Una calabaza de Halloween.

¿Cuándo es el Día de Todos los Santos?

El Día de Todos los Santos se celebra el 1 de noviembre en la tradición católica. Este día es dedicado a honrar a todos los santos, conocidos y desconocidos, que han alcanzado la gloria celestial. La celebración invita a los fieles a reflexionar sobre la vida de estos santos y a buscar su intercesión. Es una recordación más solemne y contemplativa y un día para que la grey católica asista a misa.

En Paraguay, el Día de Todos los Santos se vive con un profundo sentido de comunidad y espiritualidad. Las familias suelen visitar los cementerios para adornar las tumbas de sus seres queridos con flores, velas y otros tributos.

Lea más: Ni los muertos descansan en paz en Asunción: refuerzan seguridad en cementerios por días festivos

Velas votivas
Velas votivas

¿Cuándo es el Día de Muertos?

El Día de Muertos, que sigue al Día de Todos los Santos el 2 de noviembre, es una festividad especialmente significativa en la cultura latinoamericana, incluida Paraguay. Esta celebración se destina a recordar y honrar a los difuntos, proporcionando una oportunidad para que las familias se reúnan y celebren la memoria de sus seres queridos que ya han partido.

Las familias también visitan los cementerios, donde no solo limpian y decoran las tumbas, sino que también comparten un ambiente de recordación, con cariño. Estas visitas son también propicias para recordar anécdotas de aquellos que han partido.

Acceso al cementerio de la Recoleta, en Asunción.
Acceso al cementerio de la Recoleta, en Asunción.

Tanto Halloween como el Día de Todos los Santos y el Día de Muertos ofrecen perspectivas diferentes sobre la muerte y la memoria. Mientras que Halloween ha evolucionado hacia una celebración más lúdica y comercial, el Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos mantienen arraigadas tradiciones que enfatizan la reverencia, la memoria y la conexión familiar.

En Paraguay, estas celebraciones destacan la rica herencia cultural y espiritual del pueblo.

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