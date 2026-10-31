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Estilo de vida
31 de octubre de 2026 - 11:15

El chef del mejor restaurante latino en 2025 ahora fusiona cocina nikkei con colombiana

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Bogotá, 31 oct (EFE).- El chef colombiano Álvaro Clavijo, uno de los más reconocidos en América Latina, abandera ahora en Bogotá una nueva apuesta que fusiona su concepto de biodiversidad, ingredientes colombianos y el atractivo de la cocina nikkei.

Por EFE
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La carta de QUN, elaborada por el propio Clavijo, está conformada en alrededor del 70 % por pescado y productos de mar, y cuenta con una propuesta de coctelería que suma destilados, infusiones, clarificaciones, temperaturas y texturas que buscan marcar la experiencia de los visitantes.

El chef corporativo de QUN, Hames Restrepo, asegura a EFE que el restaurante "tiene un concepto de cocina nikkon (mezcla de nikkei con colombiana), parte de una fusión japonesa-peruana con mucho arraigo local".

"Nuestros platos están más enfocados en el producto local, lo que quiere Clavijo es que resaltemos todo el producto de nuestros agricultores, nuestro pescado y todo lo que nos puedan traer", explica.

Este restaurante, abierto originalmente en 2019, arranca ahora una nueva etapa con nuevos sabores y apuestas de la mano de Clavijo.

En diciembre del año pasado, El Chato, de Clavijo, fue elegido el Mejor Restaurante de América Latina 2025, en la ceremonia de los premios Latin America's 50 Best Restaurants.

El reconocimiento, según señalaron entonces los organizadores, subrayó la creciente influencia de la alta cocina colombiana, que, bajo la visión de Clavijo, ha sabido conjugar una aplicación de técnicas globales con una profunda devoción por el producto local, honrando el trabajo de los productores y resaltando los "ritmos de la tierra".

En ese sentido, Restrepo destaca que "QUN nace de un sueño de unos colombianos de poder traer cocina nikkei y fuerte al país y poder llevarlo a otro nivel con el mejor representante de la cocina colombiana".

"Es lo mejor de Colombia, el alma de Japón y ese hilo conductor que es el Amazonas, que hay parte de nuestro productos que son de allá, de la mano de Álvaro Clavijo", manifiesta el cocinero.

Para llevar esa propuesta a la mesa, trabajan en la cocina catorce personas repartidas en las áreas fría, caliente y de pastelería que preparan platos con diversos tipos de carnes, pescados, panadería, frutas y arroces.

El cofundador del grupo Altas Vistas, Cristian Padilla, uno de los creadores de QUN, explica a EFE que buscaron a Clavijo y él se interesó por el proyecto porque una de "las raíces de la alta cocina latinoamericana es la cocina peruana".

"Creo que se apasionó mucho y sacó un gran producto final para la nueva carta", destaca.

Padilla reivindica que buscaron al reconocido chef por "la interpretación que hace de los sabores" e hizo un buen equipo con la cocina de QUN.

"A Álvaro le gustó mucho la idea y nosotros lo dejamos de ser. Para nosotros es un genio de la cocina, el chef más respetado hoy en día en Latinoamérica o uno de los más respetados. A estos genios hay que dejarlos ser. Creo que ese respeto (...) fue parte de las bases de lo que creemos que puede ser un gran éxito", concluye Padilla.

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