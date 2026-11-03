Panamá conmemora día patrio mientras zonas afectadas por el terremoto siguen levantándose

Mientras miles de personas se congregaron en las calles capitalinas para presenciar los tradicionales desfiles patrios, en las provincias interiores de Coclé, Veraguas, Los Santos y Herrera se suspendieron para concentrar los esfuerzos en la atención a los damnificados y en la reconstrucción.

El terremoto del pasado 9 de octubre, al que han seguido más de 1.000 réplicas, muchas de ellas percibidas por la población, asoló principalmente zonas rurales de la costa del Pacífico central, mientras que en la capital de Panamá, llena de rascacielos frente a la bahía, solo causó pánico y muy pocos daños materiales.

Este martes en la Ciudad de Panamá, las bandas estudiantiles e independientes recorrieron las rutas tradicionales del Casco Antiguo y la vía España. Sin embargo, los actos oficiales, encabezados por el gobernante, José Raúl Mulino, y su gabinete de gobierno, se desarrollaron bajo un protocolo de austeridad y se cancelaron las tradicionales dianas en el Palacio presidencial de Las Garzas.

"Un mensaje muy solidario hoy, 3 de noviembre, sobre todo a las cuatro provincias que están afectadas por el terremoto", declaró a EFE el ministro de Educación, Ventura Vega, quien calificó la situación en esa zona de "triste".

El titular de Educación señaló que el regreso a las clases presenciales en las áreas impactadas por el sismo "avanza de forma positiva", aunque reconoció que aún quedan por derribar 85 escuelas con daños estructurales severos. En Panamá hay alrededor de 3.000 escuelas públicas, según los datos oficiales.

El Gobierno anunció la construcción de 2.700 nuevas viviendas que se entregarán entre finales de este año y marzo de 2027 a los damnificados, que se mantendrán en "estructuras temporales al lado de la casa en construcción", según anunció Mulino.

Durante los actos oficiales, que incluyeron la izada de la bandera nacional frente al Palacio de Gobierno, el mandatario aseguró que el Gobierno cumplirá con la reconstrucción de las viviendas, hospitales y escuelas afectados, para lo que se ha destinado un fideicomiso de 100 millones de dólares.

“Vamos a cumplir (...) solo pedimos un poquito de paciencia, pues es un proceso que toma su tiempo, como es natural”, afirmó.

En el tradicional 'Te Deum' en la basílica catedral Santa María la Antigua, el arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa, habló de la necesidad de acompañar a quienes sufren las consecuencias del desastre natural.

“Panamá se construye cada día”, dijo el arzobispo, “vamos a superar todo esto que vivimos y nos vamos a levantar. El terremoto nos ha recordado a todos nuestra fragilidad”, destacó.

Con el 3 de noviembre comienzan las celebraciones de las fiestas patrias panameñas, que continúan el 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios; el 5 de noviembre, fecha que recuerda la consolidación de la separación de Colombia en la ciudad de Colón; el 10 de noviembre, cuando se celebra el Primer Grito de Independencia de España, y el 28 de noviembre, día en que Panamá proclamó su independencia de la Corona española en 1821.