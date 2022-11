Planes especiales, bonos y lanzamientos exclusivos

Vehículos 0KM desde US$ 10.000 puede encontrar el público en Cadam Motor Show – Silver Edition, que tiene lugar de 10:00 a 22:00 en el nivel -3 del Paseo La Galería, en un ambiente totalmente climatizado. El evento, organizado por la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam), exhibe un amplio abanico de opciones y lo último en tendencias mundiales.

Las concesionarias presentes otorgan varios beneficios en operaciones de compras hechas al contado o a crédito, con alternativas de financiación propia y bancaria hasta 60 meses. Algunas reciben vehículos como parte de pago. Asimismo, disponen en vidriera unidades 0KM sin entrega inicial, con bonos especiales (descuentos inmediatos) de US$ 500, US$ 1.000, US$ 2.000, US$ 5.000 y más.

También, las empresas expositoras realizan financiamiento con mínimas entregas que arrancan en US$ 1.000 y la posibilidad de pagar la primera cuota a los 30 días, además de beneficios en cobertura de seguros, servicio posventa, entre otros.

Las entidades financieras, bancos y cooperativas también están en la feria con planes de financiamiento a tasas preferenciales para la adquisición de las unidades, esto, además de los descuentos y bonos otorgados por las empresas expositoras.

En un solo lugar

Cadam Motor Show 2022 muestra una vez más al público paraguayo lo último en tecnología aplicada a la movilidad de personas y al transporte de cargas, además de lanzamientos de modelos 2023 y otros atractivos para las familias. En su edición N° 25 agrupa a 40 marcas, 36 expositoras y más de 300 modelos en exhibición.

Como en todas las exposiciones que organiza Cadam, la principal ventaja que brinda Cadam Motor Show es la de encontrar todo lo necesario para optar por un vehículo 0KM en un solo lugar.

Durante la feria, la gente puede realizar el test drive de los vehículos en exhibición. Asimismo, puede participar de distintas charlas desarrolladas por los expositores.