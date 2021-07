Parada 98: Ringo Starr, 81 años del mágico baterista de The Beatles

Sir Richard Starkey, conocido artísticamente como Ringo Starr, llegó a los 81 años en plena actividad musical y recibiendo el saludo de todos sus fans y amigos. Legendario y mágico baterista de The Beatles, músicos como Dave Grohl, Mike Portnoy, Chad Smith y Stewart Coppeland han elogiado su trabajo en los tambores, acompañando con precisión y el tempo perfecto cada canción compuesta por John Lennon, Paul McCartney y George Harrison. Construyó un estilo innovador y con un sonido propio, considerando que ejecutaba un kit de batería de diestros siendo zurdo. Interpretó en canciones como Yellow Submarine, With A Little Help From My Friends y compuso Don’t Pass Me By y Octopu’s Garden.