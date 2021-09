Parada 98: David Coverdale, la voz soul y blues de la poderosa “Serpiente Blanca”

David Coverdale, músico y compositor británico, cumplió 70 años el 22 de septiembre. Destacado vocalista de Hard Rock y Heavy Metal, construyó un estilo interpretativo con fuertes raíces del soul y del blues. Luego de destacarse como cantante de Deep Purple en la mítica MKIII y MKIV junto a Glenn Hughes y Tommy Bolin, decidió formar Whitesnake, grupo referente del Rock, y se destacó con canciones como Fool For Your Loving, Is This Love, Ain’t No Love In The Heart Of The City o Bad Boys.