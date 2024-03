Cena formal: consejos para superar con éxito la velada.

Si estás invitado a una cena formal y no sabés bien cómo comportarte, estos son algunos consejos para superar con éxito la velada.

- Al sentarte procurará no quedar demasiado lejos ni demasiado cerca de la mesa, sino a una distancia conveniente para conservar libertad y naturalidad de movimientos. No te apoyes en el respaldo de la silla, no apoyarás los codos ni te inclinarás sobre la mesa. - Tampoco se debe empezar a comer hasta que haya comenzado la persona que preside.

- La servilleta no se prende del cuello; simplemente se deja a medio desdoblar sobre las rodillas.

- En una mesa bien servida, los cubiertos se hallan ya colocados a ambos lados del plato en el orden en que deben usarse, comenzando por las piezas exteriores. En caso de duda, esperá un momento y ve cómo lo hacen los demás.

- El tenedor se sostendrá en la mano derecha para comer los alimentos que no se cortan con cuchillo: huevos, legumbres, etcétera.

- Para las carnes, frutas, quesos duros, pastelerías, etcétera, que necesitan cortarse, se tendrá el cuchillo en la mano derecha y el tenedor en la izquierda para sujetar el trozo de alimento que se corte.

- El cuchillo no se debe llevar a la boca por ningún motivo.

- Comer con delicadeza es algo que está al alcance de todos. Se cortará cada vez el bocado que se lleva a la boca mediante el tenedor sujeto por la mano izquierda.

- El pescado requiere de cubierto especial: tenedor de tres púas y pala para partirlo, que se usan del mismo modo que el tenedor y cuchillo corrientes. Si no existen cubiertos especiales, podés utilizar el tenedor corriente y un trozo de pan.

- El pan se debe cortar con la mano, nunca con el cuchillo.

- Al terminar cada plato, se dejarán el cuchillo y el tenedor sobre él, paralelos, no cruzados; nunca apoyados contra el plato y menos aún sobre el mantel.