Transformá tu cena navideña con estas alitas de pollo marinadas al estilo barbacoa

Esta receta de alitas de pollo marinadas a la barbacoa te va a encantar. Preparalas con una mezcla de ingredientes frescos que transformará cualquier reunión en un festín inolvidable.

Por ABC Color
03 de diciembre de 2025 - 06:00
Alitas de pollo marinadas a la barbacoa.
Shutterstock

Cómo hacer alitas de pollo marinadas a la barbacoa

  • Plato: Entrada
  • Para: 4 a 6 porciones como entrada o picoteo

Ingredientes

  • 1500 gramos de alitas de pollo, separadas en drumettes y flats, y puntas retiradas
  • 200 mililitros de kétchup
  • 60 mililitros de salsa de soja
  • 80 gramos de miel
  • 120 mililitros de jugo de naranja recién exprimido
  • 30 mililitros de vinagre de manzana
  • 30 mililitros de aceite vegetal neutro
  • 12 gramos de ajo fresco finamente picado
  • 10 gramos de jengibre fresco finamente rallado
  • 8 gramos de pimentón ahumado
  • 4 gramos de comino molido
  • 3 gramos de pimienta negra recién molida
  • 12 gramos de sal fina
  • 5 gramos de ralladura de naranja

Opcionales para terminar:

  • 20 gramos de cebollita de hoja finamente picada
  • 10 gramos de semillas de sésamo tostadas

 

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar en un bol grande el kétchup, la salsa de soja, la miel, el jugo de naranja, el vinagre de manzana y el aceite vegetal hasta homogeneizar.
  2. Incorporar el ajo, el jengibre, el pimentón ahumado, el comino, la pimienta negra, la sal y la ralladura de naranja, y mezclar hasta integrar.
  3. Separar 120 mililitros de esta mezcla en un recipiente limpio, tapar y refrigerar para usar como glaseado durante el horneado.
  4. Secar las alitas con papel de cocina para favorecer el dorado.
  5. Verter el adobo restante sobre las alitas, mezclar para cubrir de manera uniforme y tapar.
  6. Refrigerar y dejar marinar un mínimo de 4 horas, idealmente entre 8 y 12 horas, para intensificar sabor y jugosidad.
  7. Retirar de refrigeración 20 minutos antes de hornear para atemperar.
  8. Precalentar el horno a 200 grados Celsius con calor arriba y abajo.
  9. Colocar una rejilla sobre una bandeja forrada con papel de aluminio para recoger jugos.
  10. Disponer las alitas en una sola capa sobre la rejilla, sacudiendo el exceso de marinada para evitar que se quemen los azúcares.
  11. Hornear durante 20 minutos.
  12. Calentar en un cazo pequeño los 120 mililitros de adobo reservado hasta llevar a ebullición suave y mantener hervido durante 2 minutos para asegurar inocuidad, y luego apagar el fuego.
  13. Retirar la bandeja, pincelar las alitas con una capa del glaseado caliente y dar la vuelta.
  14. Regresar al horno y hornear de 15 a 20 minutos adicionales, pincelando una o dos veces más para crear un lacado brillante.
  15. Verificar cocción interna y seguridad alimentaria al alcanzar 74 grados Celsius en la parte más gruesa, o confirmar que los jugos salgan claros y la piel esté dorada y ligeramente caramelizada.
  16. Retirar del horno y dejar reposar 5 minutos para redistribuir jugos.
  17. Espolvorear la cebollita de hoja y las semillas de sésamo si se desea añadir frescor y textura.
  18. Servir de inmediato, acompañar con gajos de naranja o ensalada crujiente para equilibrar

