Transformá tu cena navideña con estas alitas de pollo marinadas al estilo barbacoa

Cómo hacer alitas de pollo marinadas a la barbacoa
Lea más: Muy fácil: este es el paso a paso para hacer brochetas de pollo a la barbacoa
Alitas de pollo marinadas a la barbacoa.
- Plato: Entrada
- Para: 4 a 6 porciones como entrada o picoteo
Ingredientes
- 1500 gramos de alitas de pollo, separadas en drumettes y flats, y puntas retiradas
- 200 mililitros de kétchup
- 60 mililitros de salsa de soja
- 80 gramos de miel
- 120 mililitros de jugo de naranja recién exprimido
- 30 mililitros de vinagre de manzana
- 30 mililitros de aceite vegetal neutro
- 12 gramos de ajo fresco finamente picado
- 10 gramos de jengibre fresco finamente rallado
- 8 gramos de pimentón ahumado
- 4 gramos de comino molido
- 3 gramos de pimienta negra recién molida
- 12 gramos de sal fina
- 5 gramos de ralladura de naranja
Opcionales para terminar:
- 20 gramos de cebollita de hoja finamente picada
- 10 gramos de semillas de sésamo tostadas
Elaboración paso a paso
- Mezclar en un bol grande el kétchup, la salsa de soja, la miel, el jugo de naranja, el vinagre de manzana y el aceite vegetal hasta homogeneizar.
- Incorporar el ajo, el jengibre, el pimentón ahumado, el comino, la pimienta negra, la sal y la ralladura de naranja, y mezclar hasta integrar.
- Separar 120 mililitros de esta mezcla en un recipiente limpio, tapar y refrigerar para usar como glaseado durante el horneado.
- Secar las alitas con papel de cocina para favorecer el dorado.
- Verter el adobo restante sobre las alitas, mezclar para cubrir de manera uniforme y tapar.
- Refrigerar y dejar marinar un mínimo de 4 horas, idealmente entre 8 y 12 horas, para intensificar sabor y jugosidad.
- Retirar de refrigeración 20 minutos antes de hornear para atemperar.
- Precalentar el horno a 200 grados Celsius con calor arriba y abajo.
- Colocar una rejilla sobre una bandeja forrada con papel de aluminio para recoger jugos.
- Disponer las alitas en una sola capa sobre la rejilla, sacudiendo el exceso de marinada para evitar que se quemen los azúcares.
- Hornear durante 20 minutos.
- Calentar en un cazo pequeño los 120 mililitros de adobo reservado hasta llevar a ebullición suave y mantener hervido durante 2 minutos para asegurar inocuidad, y luego apagar el fuego.
- Retirar la bandeja, pincelar las alitas con una capa del glaseado caliente y dar la vuelta.
- Regresar al horno y hornear de 15 a 20 minutos adicionales, pincelando una o dos veces más para crear un lacado brillante.
- Verificar cocción interna y seguridad alimentaria al alcanzar 74 grados Celsius en la parte más gruesa, o confirmar que los jugos salgan claros y la piel esté dorada y ligeramente caramelizada.
- Retirar del horno y dejar reposar 5 minutos para redistribuir jugos.
- Espolvorear la cebollita de hoja y las semillas de sésamo si se desea añadir frescor y textura.
- Servir de inmediato, acompañar con gajos de naranja o ensalada crujiente para equilibrar