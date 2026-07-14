Gastronomía

Esta es la mejor forma de hacer guiso de fideos moñito

Te contamos lo básico para preparar 5 buenas porciones de guiso de fideo.

Por ABC Color
23 de mayo de 2022 a la - 10:00
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Fideos moñito Arcor.
Fideos moñito Arcor.gentileza

Cómo hacer un guiso de fideos moñitos

Lea más: Pasta al horno con albóndigas

Vos pones tu toque, Arcor pone las pastas.

Guiso de moñitos

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 500 g de fideos moños Arcor
  • ½ kg de carne
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 diente de ajo
  • 1 cebolla grande
  • 2 tomates
  • 1 taza de puré de tomate Arcor
  • 1 zanahoria
  • Hojas de laurel
  • Sal
  • Pimienta
  • Comino

Elaboración paso a paso

  1. Cortá la carne en trocitos del tamaño que prefieras y sellala en una sartén grande o  una olla con aceite caliente. 
  2. Picá todas las verduras y hortalizas y rehogá con la carne. Para que el guiso quede más sabroso, agregá un par de hojas de laurel y dejá cocinar unos 4 minutos.
  3. Ahora podés agregar el puré de tomate y una taza de agua y dejar cocinar por 25/30 minutos a fuego mínimo. 
  4. Llegó el momento de agregar la pasta. Sumá tu pack de moños de Arcor, y dejá que se cocine por unos 11 a 13 minutos.
  5. No te preocupes de que se pase, porque las nuevas pastas Arcor quedan siempre al dente y no se pegan. Podés aprovechar esos minutos para terminar el capítulo de netflix que dejaste a medias o buscar el filtro perfecto para subir la foto de tu plato terminado a Instagram. 
  6. Pasados esos minutos, podés remover, dejar reposar e ir armando tu plato para que tu story se vea tan rico como la receta.