Esta es la mejor forma de hacer guiso de fideos moñito

Cómo hacer un guiso de fideos moñitos
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Vos pones tu toque, Arcor pone las pastas.
Guiso de moñitos
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 500 g de fideos moños Arcor
- ½ kg de carne
- 2 cucharadas de aceite
- 1 diente de ajo
- 1 cebolla grande
- 2 tomates
- 1 taza de puré de tomate Arcor
- 1 zanahoria
- Hojas de laurel
- Sal
- Pimienta
- Comino
Elaboración paso a paso
- Cortá la carne en trocitos del tamaño que prefieras y sellala en una sartén grande o una olla con aceite caliente.
- Picá todas las verduras y hortalizas y rehogá con la carne. Para que el guiso quede más sabroso, agregá un par de hojas de laurel y dejá cocinar unos 4 minutos.
- Ahora podés agregar el puré de tomate y una taza de agua y dejar cocinar por 25/30 minutos a fuego mínimo.
- Llegó el momento de agregar la pasta. Sumá tu pack de moños de Arcor, y dejá que se cocine por unos 11 a 13 minutos.
- No te preocupes de que se pase, porque las nuevas pastas Arcor quedan siempre al dente y no se pegan. Podés aprovechar esos minutos para terminar el capítulo de netflix que dejaste a medias o buscar el filtro perfecto para subir la foto de tu plato terminado a Instagram.
- Pasados esos minutos, podés remover, dejar reposar e ir armando tu plato para que tu story se vea tan rico como la receta.