Guía para preparar Garam masala, la mezcla de especias para saborizar carnes

El Garam masala gana cada vez más adeptos en Occidente para saborizar todo tipo de carnes, ya sea para cortes vacunos, cordero, pescados. También va muy bien con vegetales.
Qué contiene el Garam masala
Lea más: Vas a querer guardar esta receta de estofado de carne para siempre
Garam masala
- Receta: India
Ingredientes
- 2 cucharadas de semillas de cardamomo
- ½ cucharadita de semillas de comino
- ½ cucharadita de granos de pimienta negra
- ½ cucharadita de clavos de olor
- ¼ cucharadita de nuez moscada
- ½ cucharadita de semillas de cilantro
- ¼ cucharadita de canela
- ½ cucharadita de hinojo
- ½ cucharadita de eneldo
- 1 cucharadita de menta
- 3 cucharaditas de cúrcuma
- 1 cucharadita de pimiento molido
- 1 cucharadita de jengibre molido
- 1 cucharadita de chile seco picante
- 1 cucharadita de orégano
- 1 cucharadita de estragón
- 2 cucharaditas de romero
- 1 cucharadita de pimienta verde en grano
- 1 cucharadita de ajo seco
- 1 cucharadita de tomillo
- 1 cucharadita de laurel
- 1 cucharadita de azafrán en hebras
Elaboración paso a paso
- Juntar todas las especias, las hierbas y las semillas que componen el garam masala en una pequeña sartén de teflón y proceder a tostar todo. Cuando empiece a lanzar los aromas, revolver bien y seguir tostando por un tiempo de 30 a 40 segundos; no se debe quemar.
- Sacar de la sartén y volcar la preparación en un molinito; proceder a triturar todo hasta que quede un polvo homogéneo y muy aromático.
- Utilizar o guardar en un frasco limpio y seco.
Lea más: Samosas: un manjar multiétnico