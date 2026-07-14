Vas a querer guardar esta receta de estofado de carne para siempre

Cómo hacer un estofado de carne
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Las carnes más duras se vuelven tiernas en la olla a presión en cuestión de minutos. Un toque de vinagre y una pizca de cebollín justo antes de servir le dan un toque especial a este clásico.
Estofado de carne
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 500 gramos de osobuco o carnaza
- 1 cucharadita de pimentón ahumado
- 1 cucharadita de romero seco
- 2 cucharadas de aceite de oliva extravirgen
- 1 pimiento rojo, en rodajas
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- ½ taza de caldo de carne bajo en sodio
- 8 papas chicas o papines
- 2 cucharaditas de vinagre de vino tinto
- 1 cebollita de verdeo
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Espolvorear la carne con pimentón, romero, sal y pimienta.
- Saltearla en la olla con un poco de aceite (sin tapar la olla). Si es necesario, cocinarla por tandas y pasarlas a un plato.
- Saltear la cebolla, el ajo y el pimiento rojo, aproximadamente 2 minutos.
- Agregar el caldo y las papitas bien lavadas. Colocar la carne encima de las papas. Cerrar la tapa de la olla y cocinar a alta presión durante 12 minutos, contando desde que comienza a silbar o salir el vapor.
- Liberar la presión. Agregar el vinagre y mezclar.
- Servir caliente con la cebollita picada por encima.