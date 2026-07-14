Gastronomía

Vas a querer guardar esta receta de estofado de carne para siempre

No te pierdas esta receta del estofado de carne más rápido y sabroso que vas a probar. La familia lo agradecerá.

Por ABC Color
04 de febrero de 2022 a la - 09:15
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Estofado de carne, imagen ilustrativa.
Estofado de carne, imagen ilustrativa.Esin Deniz

Cómo hacer un estofado de carne

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Las carnes más duras se vuelven tiernas en la olla a presión en cuestión de minutos. Un toque de vinagre y una pizca de cebollín justo antes de servir le dan un toque especial a este clásico.

Estofado de carne

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 500 gramos de osobuco o carnaza
  • 1 cucharadita de pimentón ahumado
  • 1 cucharadita de romero seco
  • 2 cucharadas de aceite de oliva extravirgen
  • 1 pimiento rojo, en rodajas
  • 1 cebolla 
  • 2 dientes de ajo
  • ½ taza de caldo de carne bajo en sodio
  • 8 papas chicas o papines
  • 2 cucharaditas de vinagre de vino tinto
  • 1 cebollita de verdeo
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Espolvorear la carne con pimentón, romero, sal y pimienta. 
  2. Saltearla en la olla con un poco de aceite (sin tapar la olla). Si es necesario, cocinarla por tandas y pasarlas a un plato. 
  3. Saltear la cebolla, el ajo y el pimiento rojo, aproximadamente 2 minutos. 
  4. Agregar el caldo y las papitas bien lavadas. Colocar la carne encima de las papas. Cerrar la tapa de la olla y cocinar a alta presión durante 12 minutos, contando desde que comienza a silbar o salir el vapor.
  5. Liberar la presión. Agregar el vinagre y mezclar. 
  6. Servir caliente con la cebollita picada por encima.

 

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