Gastronomía

Cómo hacer salsa para pizza casera y tenerla lista en pocos minutos

Receta de salsa para pizza, una forma de aportar el mejor sabor con los ingredientes adecuados.

Por ABC Color
03 de noviembre de 2024 a la - 15:44
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Salsa para pizza.
Salsa para pizza.Shutterstock

Cómo hacer una salsa para pizza

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Salsa para pizza

Ingredientes

  • 400 gramos de tomates
  • 2 cebollas
  • 1 diente de ajo
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 cucharada de vino blanco
  • 1 cucharada de orégano
  • Sal
  • Aceite de oliva

Elaboración paso a paso

  1. Cortar los vegetales en cubitos.
  2. Saltear primeramente el ajo, luego agregar la cebolla y dejar dorar unos minutos. 
  3. Agregar el vino blanco, dejar unos minutitos, agregar el azúcar y el tomate, bajar el fuego y dejar reducir un poco. 
  4. Agregar sal y una cucharada de aceite de oliva para aportar más sabor.

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