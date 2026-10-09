Cómo hacer salsa para pizza casera y tenerla lista en pocos minutos

Cómo hacer una salsa para pizza
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Salsa para pizza
Ingredientes
- 400 gramos de tomates
- 2 cebollas
- 1 diente de ajo
- 1 cucharada de azúcar
- 1 cucharada de vino blanco
- 1 cucharada de orégano
- Sal
- Aceite de oliva
Elaboración paso a paso
- Cortar los vegetales en cubitos.
- Saltear primeramente el ajo, luego agregar la cebolla y dejar dorar unos minutos.
- Agregar el vino blanco, dejar unos minutitos, agregar el azúcar y el tomate, bajar el fuego y dejar reducir un poco.
- Agregar sal y una cucharada de aceite de oliva para aportar más sabor.
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