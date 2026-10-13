Día Mundial del Maní: cuáles son sus beneficios para la salud y quiénes deben evitarlo

El maní es un alimento rico en antioxidantes, fibra, vitaminas y minerales, con muchos beneficios para la salud. En esta nota presentamos una lista de sus principales cualidades y, también, los problemas que pueden ocasionar a las personas sensibles o alérgicas a sus componentes.

¿Qué beneficios tiene comer maní?

1. El maní es un aliado contra el cáncer. Comer 30 gramos de maní natural, al menos una vez a la semana, reduce tres veces el riesgo de padecer cáncer de mama, gracias a su alto contenido de antioxidantes y ácidos grasos esenciales, según una investigación realizada en el Instituto Estatal de Cancerología (IEC) de Colima, México. Otro estudio de la Universidad de Buffalo halló que el beta-sitosterol del maní ayuda a disminuir el crecimiento de las células cancerosas.

Lea más: Recetas con maní: aprendé a hacer dos opciones dulces

2. El maní es excelente para el corazón. El 75 % de la grasa del maní corresponde a ácidos grasos monoinsaturados. Un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de Harvard, EE. UU., descubrió que el consumo del maní puede reducir en un 19 % la mortalidad relacionada a enfermedades cardíacas.

3. El maní combate el colesterol. Los ácidos grasos monoinsaturados también ayudan a reducir el colesterol malo y mantienen las concentraciones del colesterol bueno.

Además, investigadores del departamento de Agricultura de los Estados Unidos encontraron que el maní contiene casi 30 veces más resveratrol que las uvas; un compuesto antioxidante aliado en la lucha contra el colesterol.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

4. El maní es ideal para personas con diabetes. El maní es un alimento muy recomendado para las personas que padecen diabetes, siempre y cuando se consuma natural, sin sal o azúcar añadida.

Un estudio de la Universidad Iberoamericana de México resalta que el maní es un alimento con un índice glucémico bajo, lo cual es recomendable para las personas con diabetes.

5. El maní es útil en la lucha contra la obesidad. Consumir un puñado de maní sin cáscara puede ayudar a bajar de peso, por su efecto saciante del apetito. El Dr. Cyril Kendall, investigador asociado del departamento de Ciencias de la Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto, asegura: “El consumo de maní genera saciedad y puede evitar la ingesta de otras calorías durante el día, y mejorar el perfil de las grasas en la sangre”.

6. El maní regula la presión arterial. El maní contiene arginina, un aminoácido que es precursor del óxido nítrico, el cual es un potente vasodilatador que ayuda a relajar las paredes de las arterias, inhibe la acumulación de colesterol en las arterias y combate la hipertensión arterial.

Lea más: Muy fácil y deliciosa: cómo hacer una salsa de cilantro y maní

7. El maní es bueno para mujeres embarazadas. Una porción de 30 gramos de maní tostado contiene aproximadamente el 10 % de la ingesta diaria recomendada de folato, comúnmente conocido como ácido fólico, un nutriente clave para el desarrollo de nuevas células en el cuerpo, particularmente durante los periodos de crecimiento y en el embarazo para evitar malformaciones congénitas, refiere la American Peanut Council (Consejo Americano del Maní de EE. UU.).

8. El maní mejora la salud cognitiva. El maní es un alimento rico en vitaminas del complejo B, que reparan y mantienen el sistema nervioso central y periférico. Evitan la pérdida de memoria, los tics nerviosos y los movimientos incontrolados.

Además, promueven el control de movimiento y la concentración mental. Evitan la demencia senil y la pérdida de memoria de corto y largo plazo, según la American Peanut Council.

9. El maní forma huesos fuertes y sanos. El maní contiene minerales, como el fósforo y calcio, que ayudan a formar huesos fuertes y sanos.

También posee magnesio, que es otro elemento esencial en la formación de huesos, contracciones musculares, la transmisión de impulsos nerviosos y la activación de numerosas enzimas.

Lea más: Receta de muffins de naranja y maní: deliciosos y nutritivos

10. El maní es un aliado para una piel saludable. Otro de los beneficios del maní es que ayuda a tener una piel sana, debido a que es buena fuente de vitamina E, que actúa como antioxidante que protege las células de la piel de la luz ultravioleta, la contaminación y otros elementos que producen los temibles radicales libres; además, evita el envejecimiento prematuro, tanto de la piel como del pelo.