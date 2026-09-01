Gastronomía

Muy fácil y deliciosa: cómo hacer una salsa de cilantro y maní

La deliciosa salsa de cilantro y maní que te proponemos hoy es perfecta para untar sobre tostadas o para picar con nachos, palitos de queso o nuggets. No dejes de probarla.

Por ABC Color
31 de mayo de 2022 a la - 16:18
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Salsa de cilantro y maní.
Salsa de cilantro y maní.Shutterstock

Cómo hacer salsa de cilantro y maní

Salsa de maní y cilantro

Ingredientes

  • ½ mazo de cilantro fresco (kuratũ)
  • 1 ky’yi
  • 50 gramos de maní ku`i
  • 100 centímetros cúbicos de aceite de maíz
  • 80 gramos de queso paraguay maduro
  • 3 dientes de ajo
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Cargar todos los ingredientes en el vaso y mixar todo junto hasta obtener una salsa deliciosa. Servir fría.

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