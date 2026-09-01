Muy fácil y deliciosa: cómo hacer una salsa de cilantro y maní
La deliciosa salsa de cilantro y maní que te proponemos hoy es perfecta para untar sobre tostadas o para picar con nachos, palitos de queso o nuggets. No dejes de probarla.
Por ABC Color
31 de mayo de 2022 a la - 16:18
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Cómo hacer salsa de cilantro y maní
Receta realizada por
Centro Garofalo
Ingredientes
- ½ mazo de cilantro fresco (kuratũ)
- 1 ky’yi
- 50 gramos de maní ku`i
- 100 centímetros cúbicos de aceite de maíz
- 80 gramos de queso paraguay maduro
- 3 dientes de ajo
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Cargar todos los ingredientes en el vaso y mixar todo junto hasta obtener una salsa deliciosa. Servir fría.
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