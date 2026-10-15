Gastronomía

Cookies de chocolate, coco y ciruela: una receta fácil para la merienda

Receta de cookies de chocolate, coco y ciruela para una merienda sabrosa y fácil de hacer.

Por ABC Color
16 de septiembre de 2023 - 17:00
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
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Cómo hacer cookies de chocolate, coco y ciruela

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Cookies de chocolate, coco y ciruela

Ingredientes

  • 450 gramos de manteca a punto pomada
  • 400 gramos de azúcar morena
  • 6 huevos
  • 500 gramos de harina leudante
  • 150 gramos de harina integral
  • 150 gramos avena instantánea
  • 2 cucharadas de esencia de vainilla
  • 150 gramos de coco rallado
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 250 gramos de chips de chocolate
  • 250 gramos de ciruelas pasas

Elaboración paso a paso

1. En una batidora batir la manteca a punto pomada con el azúcar y la esencia de vainilla hasta formar una crema homogénea.

2. Agregar los huevos de a uno, batiendo bien entre cada adición.

3. Bajar la velocidad de la batidora al mínimo y agregar la harina leudante, la harina integral, el coco y la avena. Mezclar bien hasta que no queden grumos.

4. Agregar los chips de chocolate y las ciruelas pasas cortadas en trozos grandes.

5. Retirar y guardar la masa envuelta en papel film en la heladera.

6. En chapas previamente enmantecadas, colocar con las manos unos bollitos de la masa, bien separados unos de otros y siempre del mismo tamaño.

7. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 15 minutos aproximadamente, siempre dependiendo del tamaño de las cookies.

8. Retirar, dejar enfriar y decorar a gusto.

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