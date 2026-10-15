Cookies de chocolate, coco y ciruela: una receta fácil para la merienda

Cómo hacer cookies de chocolate, coco y ciruela
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Cookies de chocolate, coco y ciruela
Ingredientes
- 450 gramos de manteca a punto pomada
- 400 gramos de azúcar morena
- 6 huevos
- 500 gramos de harina leudante
- 150 gramos de harina integral
- 150 gramos avena instantánea
- 2 cucharadas de esencia de vainilla
- 150 gramos de coco rallado
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 250 gramos de chips de chocolate
- 250 gramos de ciruelas pasas
Elaboración paso a paso
1. En una batidora batir la manteca a punto pomada con el azúcar y la esencia de vainilla hasta formar una crema homogénea.
2. Agregar los huevos de a uno, batiendo bien entre cada adición.
3. Bajar la velocidad de la batidora al mínimo y agregar la harina leudante, la harina integral, el coco y la avena. Mezclar bien hasta que no queden grumos.
4. Agregar los chips de chocolate y las ciruelas pasas cortadas en trozos grandes.
5. Retirar y guardar la masa envuelta en papel film en la heladera.
6. En chapas previamente enmantecadas, colocar con las manos unos bollitos de la masa, bien separados unos de otros y siempre del mismo tamaño.
7. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 15 minutos aproximadamente, siempre dependiendo del tamaño de las cookies.
8. Retirar, dejar enfriar y decorar a gusto.
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