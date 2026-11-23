Cómo hacer un pan dulce en licuadora
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Pan dulce en licuadora
- Para: Para 4 unidades
Ingredientes
- 200 gramos de manteca blanda
- 300 centímetros cúbicos de agua mineral con gas a temperatura ambiente
- 200 gramos de azúcar
- 800 gramos de harina
- 4 huevos
- 200 gramos de frutas abrillantadas
- 50 gramos de levadura fresca
- 200 gramos de pasas de uva
- 2 cucharadas de esencia de panettone
- 1 cucharada de extracto de malta
- 1 cucharada de ralladura de naranja
- 100 gramos de nueces tostadas y picadas
Baño de glasé
- 1 clara de huevo
- Azúcar impalpable, cantidad necesaria
- 1 cucharada de jugo de limón
- ½ cucharadita de esencia de vainilla
Elaboración paso a paso
- Poner en la licuadora los huevos, el azúcar, la manteca, la levadura fresca, el agua, 2 cucharadas de harina, la esencia y el extracto de malta.
- Licuar durante 4 minutos a velocidad media y 2 minutos más a velocidad máxima.
- Pasar la mezcla a un bol e ir agregando la harina de a poco. Mezclar bien con una cuchara de madera.
- Agregar las uvas pasas, las frutas abrillantadas, la ralladura de naranja, las nueces picadas e integrar bien a la masa.
- Dividir la masa en cuatro partes iguales. Cargar en 4 moldes de 1/2 kilogramo cada uno, los moldes pueden ser de papel o de aluminio. Dejar leudar hasta que doblen su volumen.
- Llevar a horno precalentado a 180 ºC por 30 minutos aproximadamente (esto dependerá del peso de los pan dulces).
- Dejar enfriar. Mezclar todos los ingredientes hasta lograr un glasé para bañar el pan y decorar con cerezas o frutas abrillantadas.
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