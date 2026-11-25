Cómo hacer lomo de cerdo a la barbacoa
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Lomo de cerdo a la barbacoa
Ingredientes
- 1 lomo de cerdo de 1 ½ kilogramo
- 1 sobre con bolsa sabor barbacoa
- 1 taza de cerveza negra
- 4 cucharadas de salsa barbacoa
Elaboración paso a paso
- Abrir la bolsa, verter el sazonador, la cerveza negra y la salsa barbacoa, y mover muy bien para que se mezclen.
- Introducir el lomo de cerdo en la bolsa. Mover hasta que todo esté uniformemente recubierto. Cerrar con el cintillo azul.
- Poner en forma horizontal en una fuente para horno.
- Cocinar en horno precalentado a 180 ºC durante 50 minutos.
- Servir el cerdo fileteado bañado con la salsa barbacoa.
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