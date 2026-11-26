Cómo hacer pan dulce genovés
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Pan dulce genovés
- Para: Para 1 pan dulce de 1 kilogramo
Ingredientes
- 300 gramos de harina 000
- 100 gramos de azúcar
- 2 huevos
- 1/3 taza de leche
- 30 gramos de levadura fresca
- 1 pizca de sal fina
- 1 cucharadita de miel de abejas
- 1 cucharadita de esencia de panetone
- 200 gramos de frutas a elección
Elaboración paso a paso
- En un bol disolver la levadura con la leche, agregar 1 cucharada de azúcar y 80 gramos de harina. Dejar esponjar.
- En la mesa de trabajo coloque la harina tamizada con la sal en forma de corona. En el centro, colocar la miel, la esencia, los huevos, la manteca pomada y la esponja anterior. Tomar la masa hasta integrar todos los ingredientes. Formar un bollo y dejar levar cubierto con un lienzo.
- Desgasificar sobre la mesada enharinada y estirar con las manos.
- Colocar las frutas en el centro de la masa y enroscar. Luego amasar para que queden las frutas bien repartidas.
- Formar el pan y dejar levar. Cortar la superficie en forma de cruz o triángulo, pintar con huevo y cocinar en el horno a 200 °C los primeros 5 minutos y luego baje la temperatura y termine de cocinar durante 40 minutos aproximadamente. Retirar del horno y dejar enfriar; espolvorear con azúcar impalpable o un glacé y decorar con frutas.
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