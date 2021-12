Bethania Borba: “¡Hasta siempre Puerto Rico!”

La gran gala final de Miss Mundo 2021 debía realizarse anoche en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, pero el evento se pospuso por 90 días, tras detectarse varios casos de Covid 19 entre las misses y el personal técnico de la organización. La Miss Mundo Paraguay Bethania Borba, quien ya se ubicó en el Top 30 oficial del certamen, parte mañana rumbo a Asunción.

Mar azul y buena compañía

Bethania Borba está aprovechando su último día de estadía en Puerto Rico, disfrutando del mar junto a su madre, quien viajó para asistir a la noche de gala que finalmente fue pospuesta para dentro de tres meses.

“Último día en esta hermosa isla del encanto. ¡Hasta siempre Puerto Rico!”, expresó Bethania Borba hace unas horas en su cuenta de Instagram, donde también compartió imágenes suyas en el mar azul.

“He ganado amigas para toda la vida”

Bethania Borba en un posteo realizado anoche siguió agradeciendo el apoyo de su público. “Después de la sabia decisión que fue declarada por los directivos del Miss Universo, solo me queda agradecer a todos por el apoyo incansable y por estar acompañándome en todo momento en estos últimos 30 días”.

La Miss Mundo Paraguay también se dirigió a sus compañeras del certamen. “Y a estas mujeres tan valiosas y especiales las llevo en mi corazón, me he ganado amigas para toda la vida y hoy eso me importa más que todo. ¡Todo estará mejor! ¡Una experiencia hermosa e inolvidable! ¡Espero que podamos volver a vernos en algún momento!”, escribió emocionada Bethania Borba.